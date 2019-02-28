“رسالة إلى ذبابة”.. هاشتاغ يجتاح تويتر للتخلص من إرث سعود القحطاني

أطلق ناشطون سعوديون، هاشتاج #رسالة_إلى_ذبابة ، هاجموا فيه اللجان الالكترونية التي تسمى “الذباب الالكتروني”، والذي أصبح يتحكم في توجيه الرأي العام وحشده لتحقيق أهداف وأغراض معينة تخدم أشخاصا أو دولا بعينها.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد العربية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة منذ قدوم ولي العهد محمد بن سلمان ومستشاريه انتشارا واسعا لتلك الظاهرة التي قادها المستشار بالديوان الملكي سابقاً سعود القحطاني المتورط في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وقائد عمليات التعذيب ضد المعتقلات السعوديات.

والذباب الإلكتروني عبارة عن حسابات وهمية موجهة تصنعها جهات أو لجان إلكترونية للتغريد فى وقت واحد على قضية واحدة لدفع الموضوع إلى قائمة “الأكثر تداولا”، كما يستخدم فى إطلاق شائعات وأخبار مزيفة حول قضية معينة لتصبح حديث الساعة، ويكتشف المتابعون بعدها أنها أكذوبة كبرى.

واعتبرت سيمون فيون أستاذة التقنية العليا بجامعة مارسيليا أن “الذباب الإلكترونى” أكثر خطورة من الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وأن أسلحتها أكثر فتكا من الأسلحة النووية، فلجنة واحدة من هذا الذباب قادرة على تضليل مئات الآلاف من البشر حول العالم، وتخريب وعى ملايين البشر.

كما اكدت ان الذباب الإلكتروني قادر بكل بساطة على أن يخلق رأيا عاما مزيفا، وأن يشعل الصراعات والحروب بين الشعوب بل وبين أبناء الشعب الواحد، ولكل ذلك يجب وضع ضوابط دولية للحد من تأثير ومخاطر هذا الذباب.

وتفاعل السعوديون بشكل خاص مع الهاشتاج الذي انتشر كسرعة البرق مع تديشنه، حاولوا من خلاله تذكير الذباب الإلكتروني بالخطر الذي يمثلونه على الوطن والمواطنين، مذكرين إياهم أنهم بمجرد تحقيق الهدف منهم سيتم التخلص منهم، مشيرين إلى أنهم يمثلون أكبر إهانة للوطن.

#رسالة_الى_ذبابة



لا تُصفِّقوا للظلم، لا تؤيِّدوا الباطل. تعلَّموا الدرس من سيّدكم محمد بن سلمان، الذي أخذته العزّة بالإثم، وظنَّ أن لن يقدر عليه أحد، حتى وقع في شرِّ أعماله، وأصبح منبوذاً ومحاصراً من كل اتجاه. — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 28, 2019

أيها الذباب الأحمق أنتم تسيؤن للوطن ولقيادتكم بسبابكم وإنتهاككم للأعراض #رسالة_الى_ذبابة — ناصح لوجه الله (@E0E912) February 28, 2019

لماذا لا تتحولون إلى نحل ينتج العسل بدل من ذباب لا يتجمع إلى على قمامة أو جثة متعفنة #رسالة_الى_ذبابة — ضد السوط والجلادين (@E0E311) February 28, 2019

لن يقبل الشعب أعذاركم التي تأخذ منحى "أنا عبد مأمور" لأن الشعب سوف يرد عليكم بهذا القول " الذي جعل من نفسه عبدا لبشر يلقى نفس مصير سيده" وسوف يتم كويكم بغصبهم #رسالة_الى_ذبابة — عدو الطغاة والظلمة (@E0E44) February 28, 2019

من فتنة أهل الأهواء استحلال دماء المسلمين نصرة للدين، قال عليه الصلاة و السلام عنهم (يقتل اخاه و عمه و ابن عمه) ثم قال :(يحسب انه على شيء و ليس على شيء) #رسالة_الى_ذبابة — الحلم (@ko2257) February 28, 2019

ستدرك في مرحلةٍ ما حقارة ودناءة وخسّة ماتقوم به من تظليلٍ للحق وتأييدٍ للباطل#رسالة_الى_ذبابة — فخامة المواطن سفرجل (@Safarjall) February 28, 2019

عزيزي الذبابة: أسيادك الطغاة الذين تخدمهم سوف يتخلون عنك في أول مواجهة مع الشعوب الثائرة وسوف يرموكم لكي ينجو بجلودهم. #رسالة_الى_ذبابة — Hidden Boy (@Tweetyboy360) February 28, 2019

#رسالة_الى_ذبابة

كنا سنعذركم لو لم يتجبر مبس في الاعراض

وهتكها

وفي سجن المصلحين وتعذيبهم وﻻ التحرش الجنسي في النساء والرجال

وابتزاز الفتيات وتصويرهم عراى وحرقهم بالسجائر

وانتم كنتم اعوانه

ظُلمكم مثل ظُلمه

فأنتم من غرر وكذب ودلس وافترى وظلم

وعاون الظالم — waleed (@waleed_92al) February 28, 2019

تذكر عزيزي الذباب ما مِن يدٍ إِلا يدُ اللهِ فوقها … ولا ظالم إلا سيُبلى بأظلمِ منه#رسالة_الى_ذبابة — Anonymous (@A20100727) February 28, 2019