“راجعين التحرير” ثورة مصرية في وجه السيسي والمخابرات “فبركت” فيديو الشجار لـ”لملمة الفضيحة”

تسببت تغريدة لخبير القانون الدولي والمحلل السياسي المصري البارز الدكتور محمود رفعت، في جدل واسع بين النشطاء بعدما أكد نقلا عن ما وصفع بمصادره الخاصة المطلعة أن الفيديو الذي انتشر لشجار سائقين بمحطة مصر وقيل أنه السبب الحقيقي وراء الكارثة “مفبرك” تقف ورائه أجهزة أمنية.

وقال “رفعت” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”أؤكد من مصدر موثوق أن فيديو نزول سائق القطار للشجار مع زميله نشرته أجهزة أمنية وهو مفبرك”

وتابع موضحا:”هذا المكان ليس به كاميرا تم فبركته بعجالة لنشر أنه خطأ بشري وليس تهالك القطارات بسبب فيديو السيسي.”

وختم رفعت تغريدته بالقول:”الجموع التي تقبل هذا التسفيه لعقلها ليست ضحية بل شريك بالجرم”

أؤكد من مصدر موثوق أن فيديو نزول سائق القطار للشجار مع زميله نشرته أجهزة أمنية وهو مفبرك:

– هذا المكان ليس به كاميرة

– تم فبركته بعجالة لنشر أنه خطأ بشري وليس تهالك القطارات بسبب فيديو السيسي.

الجموع التي تقبل هذا التسفيه لعقلها ليست ضحية بل شريك بالجرم#محطة_مصر#راجعين_التحرير pic.twitter.com/ZcGSRM5A6x — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) February 28, 2019

وكان فيديو تم تداوله بالأمس على نطاق واسع ونشرته قناة “اكسترا نيوز” أظهر أن هناك تصادما بسيطا وقع قبل الحادث بدقائق في البداية، بين قاطرتين، حيث انطلق أحد الجرارات مسرعا نحو المحطة التي وقعت بها الحادث الكارثي.

ويظهر في الفيديو وجود قاطرتين، الأولى على الشمال اصطدمت بالأخرى على اليمين، مما دفع سائق القاطرة التي على اليمين والمتسببة في الحادث إلى النزول لمعاينة الأضرار، تاركا القاطرة تعمل، مما أدى إلى توجهها مسرعة نحو المحطة التي وقعت بها الحادثة.

وجاء في بيان النائب العام المصري نبيل صادق، عن سبب الحادث أنّ جرار القطار رقم 2310 تقابل مع جرار آخر أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدى إلى تشابك المسارات، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار المتسبب في الحادث.

وأضاف بيان النائب العام، أن “قائد الجرار ترك قمرة القيادة دون اتخاذ أي إجراءات احترازية، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر، الذي رجع إلى الخلف لفك الاشتباك، مما أدى إلى انزلاق الجرار المعني بالحادث دون قائده وبسرعة عالية، ليصطدم بالمصد الخرساني في نهاية خط السير داخل المحطة، ليقع الحادث”.

“راجعين التحرير”

وفي ذات السياق احتل وسم “#راجعين_التحرير” قائمة أكثر الوسوم تداولا في مصر إثر حادث “قطار رمسيس” الذي أودى بحياة ما يزيد على 20 مواطنا مصريا حرقا، إضافة إلى 42 مصابا آخرين.

عرفوا اهل الشهيد ان اللي مات بجد خوفنا ، انزلوا#راجعين_التحرير pic.twitter.com/6r1aAeNy1l — 3nter (@3ntor1) February 27, 2019

وعبر المشاركون عن غضبهم العارم من الإهمال الذي تسبب في الواقعة، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنها دون تحميلها لموظفين صغار.

بعد ساعات من حادث قطار «#محطة_مصر».. تصدر هاشتاج #راجعين_التحرير قائمة الأكثر تداولا على «تويتر» pic.twitter.com/AS4ltghtuW — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 28, 2019

مرتزقة السيسي من إعلاميين ومنتفعين

بيقولك مش مشكلة حادثة المهم الوطن يبقي

وطن إيه اللي باقي؟

أنتم شفتم الفيديوهات والمصريين بيجروا النار مولعة في جسمهم؟

وطن من غير تيران وصنافير

وطن جيشه بيحاصر ويقتل ناسه في سيناء

وطن قضاءه بيعدم الأبرياء ويبريء المجرمين

أي وطن؟#راجعين_التحرير — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) February 28, 2019

وكان بيان النائب العام قد حمل سائق القطار المسؤولية الأولية عن الحادث الذي أطاح بوزير النقل “هشام عرفات”، الذي قدم استقالته عقب الحادث.

فاجعة #محطة_مصر وغيرها من الفواجع المتتالية عمدا وإهمالا، والأجساد المتفحمة في رابعة والنهضة (يميناً) أو محطة القطار (يسارا).. لا ثأر لها إلا بثورة جديدة، تستأصل الاستبداد والفساد، وتسقط الانقلابيين الأنذال، وتسترجع لشعب مصر كرامته وإنسانيته #راجعين_التحرير #الحل_في_الميدان pic.twitter.com/09waE1Gzs7 — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) February 28, 2019

اخبروا الفاسدين فى بلدى ان رائحتهم العفنه تظهر فى اجسادنا نارا تحرقنا كل يوم#راجعين_التحرير pic.twitter.com/kWLr3fYnUY — Zeko (@Zeko79854708) February 27, 2019

وتذخر السكك الحديدية المصرية بتاريخ دام من الحوادث، أبرزها قطار الصعيد المحترق في عهد الرئيس المخلوع “محمد حسني مبارك” الذي أسقط مئات الضحايا، واعتبره مراقبون (بجانب كوارث أخرى) أحد أسباب تنامي السخط الشعبي على النظام والذي انتهى بمظاهرات شعبية عارمة أطاحت به في يناير/كانون الثاني 2011.