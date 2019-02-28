حليمة بولند نشرت صورة “عارية” لها على “سناب شات” وعلقت: فوائد طين البحر الميت للبشرة رائعة

ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، وقد غطت جسدها بطين البحر الميت في جلسة علاجية لبشرتها، حسب الصور التي نشرتها عبر حسابها في ”سناب شات“.

وشاركت بولند متابعيها عبر حسابها، بعض الصور بعد خروجها من البحر الميت، وظهر جزء من جسمها ”عارٍ“ وهو مغطى بالوحل العلاجي.

وأكدت أن الوحل العلاجي في البحر الميت، مفيد في علاج البشرة.

وكانت بولند قد أوضحت أنها أمضت أوقاتًا ممتعة في الأردن، لافتًة إلى أنها سترتدي ملابسها استعدادًا للذهاب إلى المطار ومغادرة الأردن.

وبحسب بيان سابق صادر عن أمانة عمّان، وتداولته مواقع أردنية، تم توجيه دعوة للتكريم إلى عدد من الفنانين، منهم: صابر الرباعي، لطيفة التونسية، ناصيف زيتون، وليد توفيق، فاروق الفيشاوي، وباسم ياخور، إضافة إلى عدد من الإعلاميين، مثل جورج قرداحي وأنابيلا هلال.