حليمة بولند
حليمة بولند
Imageحياتنا

حليمة بولند نشرت صورة “عارية” لها على “سناب شات” وعلقت: فوائد طين البحر الميت للبشرة رائعة

By وطن
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ظهرت الإعلامية الكويتية ، وقد غطت جسدها بطين في جلسة علاجية لبشرتها، حسب الصور التي نشرتها عبر حسابها في ”سناب شات“.

وشاركت بولند متابعيها عبر حسابها، بعض الصور بعد خروجها من البحر الميت، وظهر جزء من جسمها ”عارٍ“ وهو مغطى بالوحل العلاجي.

وأكدت أن الوحل العلاجي في البحر الميت، مفيد في علاج البشرة.

وكانت بولند قد أوضحت أنها أمضت أوقاتًا ممتعة في الأردن، لافتًة إلى أنها سترتدي ملابسها استعدادًا للذهاب إلى المطار ومغادرة الأردن.

وبحسب بيان سابق صادر عن أمانة عمّان، وتداولته مواقع أردنية، تم توجيه دعوة للتكريم إلى عدد من الفنانين، منهم: صابر الرباعي، لطيفة التونسية، ناصيف زيتون، وليد توفيق، فاروق الفيشاوي، وباسم ياخور، إضافة إلى عدد من الإعلاميين، مثل جورج قرداحي وأنابيلا هلال.

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