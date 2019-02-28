حاولوا انقاذه وفشلوا.. “شاهد” لحظة جرف السيول لمواطن أردني بمنطقة خريبة السوق

في مشهد مروع، تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر لحظة جرف السيل لشخص في منطقة خريبة السوق في العاصمة عمّان .

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد فشلت محاولات العديد من الشبان من إنقاذ الغريق، حيث استمر السيل في سحبه حتى غرق في إحدى العبارات المتواجدة في المنطقة.

وكانت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع قد قالت انه ورد بلاغ لغرف العمليات عن فقدان شخص يبلغ من العمر 40 عاماً جرفه سيل في منطقة خريبة السوق .

وأضافت أنه تم تحريك غطاسين من مديريتي دفاع مدني شرق وغرب عمان وغطاسين من مديرية دفاع مدني مادبا حيث يمتد هذا السيل من منطقة خريبة السوق إلى منطقة زيزيا ولا زال البحث جاري على امتداد مجرى السيل .

واعادت عاصفة مطرية جديدة في الاردن طالت عدة مناطق جبلية إلى اذهان المواطنين كل الذكريات الحزينة عن أحداث مماثلة.

وعايشت العاصمة عمان خلال ساعات الخميس وقتا عصيبا بدأ في الصباح الباكر مع فيضانات غير مسبوقة تسببت بها الامطار وأنتهى بموجة رياح عاتية مساء الخميس تخللها سقوط طمم واشجار .

ولأول مرة شوهدت في العاصمة الاردنية السيارات وهي غارقة تماما وسط موجة سخط ضد جاهزية بلدية العاصمة والسلطات مما إضطر مركز ادارة الازمات لتشكيل لجنة لإحتواء الاضرار.

وغرقت منطقة وسط العاصة القديمة تماما بالسيول التي داهمت مئات المواطنين قبل إعلان رئيس غرفة تجار عمان خليل الحاج التوفيق بان خسائر تجار المدينة بالملايين .

واعاد مواطنون بالمئات التذكير بضرورة اقالة امين العاصمة وجهازها القيادي خصوصا بعدما تبين بان المياه المتجمعة التهمت طبقات من الإسفلت والاسمنت وتسببت بإنهيار شوارع حيث اصبح شارع عريق في وسط المدينة غير متاح للمسير إطلاقا.

وأخفقت مجددا البنية التحتية في العاصمة في إحتواء سيول الامطار رغم تكررها في مثل هذا الوقت لعامين على الاقل.