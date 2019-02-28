بالتهليل والتكبير.. “شاهد” كيف احتفى عناصر سلاح الجو الباكستاني بإسقاط مقاتلتين هنديتين وأسر طيار

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أظهر احتفال عناصر بسلاح الجو الباكستاني، عقب إعلان وزارة الدفاع الباكستانية أمس، أن سلاح الجو الباكستاني أسقط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني وأسر طيار هندي.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع العناصر الباكستانية مجتمعة، وهم يطلقون صيحات التكبير والتهليل احتفاء بالنصر الذي حققوه من وجهة نظرهم.

تكبيرات النصر..



عناصر في القوات الجوية الباكستانية يحتفلون بعد التفوق الجوي الشامل على الطيران الهندي#PakistanZindabaad #باكستان#الهند#كشمير pic.twitter.com/8NBIm1ejEQ — أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) February 27, 2019

وجاء التأكيد الباكستاني بإسقاط مقاتلتين هنديتين مباشرة بعد تصريحات إسلام آباد أن طائرات حربية تابعة لها ضربت أهدافا داخل الأراضي الهندية.

وتقول باكستان إن تلك الهجمات كانت ضد “أهداف غير عسكرية، وتجنبت الخسائر البشرية والأضرار الجانبية”.

وطالبت الهند بالإفراج عن طيارها الذي أُسر بعد إسقاط طائرته من قبل الطائرات الحربية الباكستانية في تصعيد كبير بين القوتين النوويتين حول كشمير.

ونشرت وسائل إعلام باكستانية الأربعاء شريط فيديو يظهر فيه الطيار الهندي معصوب العينين بعد أسره عقب إسقاط طائرته.

ووصفت الهند هذه الصور بأنها “عرض مبتذل لشخص مصاب”.

وحسب تصريحات الجيش الباكستاني، تعتبر هذه الهجمات الجوية، عبر خط المراقبة الفاصل بين الهند وباكستان، هي الأولى منذ عام حرب 1971.

وتأتي هذه الهجمات في أعقاب هجوم مسلح في كشمير أودى بحياة 40 من أفراد الجيش الهندي – وهي الهجمة التي تعتبر الأعنف خلال موجة التمرد ضد الحكم الهندي لكشمير والتي بدأت منذ ثلاثة عقود. وأعلنت جماعة باكستانية مسؤوليتها عن هذا الهجوم.