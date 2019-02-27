وصلة ردح في البرلمان الأردني.. هذا ما جرى بين وزير التربية والتعليم والنائب محمود النعيمات ونقلته الكاميرات

تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مشادة قوية بين النائب محمود النعيمات ووزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني تحت قبة البرلمان بسبب مطالبة النائب لموعد لدى الوزير منذ شهر ونصف دون أن يتمكن من لقائه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث النائب “النعيمات” للوزير بصوت مرتفع وهو يعاتبه على عدم تحديد موعد للقائه، ويؤكد له بأن الوزراء لا يتعاملون مع النواب باحترام ولا يتعاونون معهم”.

من جانبه، طلب الوزير “المعاني” من النائب بعدم رفع صوته اثناء الحديث معه، ليرد عليه النائب “بدي ارفع صوتي واقعد واسكت” !!