وزير السياحة العُماني يكشف حقيقة تصريحه عن تحويل السلطنة إلى “نرويج الخليج”

أكد وزير السياحة العُماني، أحمد بن ناصر المحرزي، أمام مجلس الشورى خلال الجلسة استعرض فيها بيان الوزارة أنه لم يصرح بتحويل السلطنة إلى “نرويج الخليج”.

وذكر الوزير المحرزي خلال رده على رئيس اللجنة الاقتصادية أن التصريح الذي تم نشره كان خاطئًا وتم نفيه في عام 2013م، رغم أمنياتنا بأن تتحول السلطنة إلى أفضل من ذلك.



وأكد المحرزي أن الصحفي الذي كتب الموضوع قدم اعتذارًا على الخطأ الذي حصل، حيث أن الحديث كان عن واقع السياحة في محافظة مسندم.