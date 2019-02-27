هتك عرض - تعبيرية
هتك عرض - تعبيرية
حياتنا

لم يتبقَ إلا 10 أشهر على تخرجها.. شخص يقتحم شقة مبتعثة سعودية في أمريكا وهذا ما حدث

By وطن
0

تعرضت تدرس في ولاية أنديانا ابلس الأمريكية للضرب والمحاولة قتل بعدما اقتحم شخص مجهول شقتها ومحاولة خنقها من دون سبب يُذكر. وفقاً لصحيفة “سبق”

وفي التفاصيل، قالت عائلتها إن ابنتهم الطالبة مشاعر المسيري مبتعثة منذ نحو 3 سنوات ولم يتبق لها إلا 10 أشهر على التخرج، حيث كانت بمفردها داخل سكنها، وقام شخص مجهول بدخول من نافذة شقتها وقام بضربها ومحاولة خنقها وعند محاولة مقاومته والصراخ لاذ بالفرار، وقامت ابنتهم بتقديم شكوى رسمية لدى الأجهزة الأمنية الأمريكية إلا أنها لم تتفاعل معها بالشكل المطلوب ولم تعر للبلاغ المقدم لها أي اهتمام.

وأضافت عائلة الطالبة : أن ابنتهم لا يوجد لها أعداء حيث إنها مبتعثة منذ نحو ثلاثة أعوام، وتعرضت قبل أسبوعين لتهديدات على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي ، وتم إبلاغ السفارة السعودية بأمريكا وأفادت بأنها في انتظار تقرير الشرطة التي باشرت الحادثة.

وناشدت العائلة السفارة السعودية بأمريكا بالتدخل بشكل عاجل وفوري لإنقاذ ابنتهم من أي حالة اعتداء تتعرض لها، حيث إن الشرطة التي باشرت القضية لم تتفاعل مع بلاغهم بالشكل المطلوب، حيث قامت ابنتهم بمراجعة الشرطة والتي أفادت بأنه لا يوجد أي بلاغ عن الحادثة على الرغم من أنها تقدمت بالبلاغ في ليلة الحادثة نفسها وحضر رجل الأمن وقام بمعاينة الشقة.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هكذا ورط “كوشنر” قادة العرب بـ”صفقة القرن”.. كشف المستور دون…

الهدهد

“شاهد” الصور التي نشرتها السفارة الأمريكية في قطر ووصفتها…

تقارير

الوهابيون سيدخلون القدس بمباركة إسرائيل وترامب.. كاتب إسرائيلي يكشف عن البند الذي…

الهدهد

بدون موافقة ابن زايد لا يصل أي سعودي إلى منصب رفيع.. صورة تكشف التفاصيل وكبار العلماء…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.