لحظات مرعبة وثّقتها كاميرا مراقبة لحادث القطار بمحطة مصر.. النيران التهمت الركاب

أظهر مقطع فيديو، اللحظات الأولى للإصطدام المروّع للقطار في محطة رمسيس وسط القاهرة، وانفجار خزان وقود أحد القطارات ما أدّى لمقتل 25 قتيلًا و40 مصابًا.

ويُظهر الفيديو كتلة لهب هائلة، نتجت عن الإصطدام وانفجار خزّان الوقود، فيما ظهر المتواجدون في المحطة وهم يحاولون الهروب، وقد طالت بعضهم النار.

من جهته، قال رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، قبيل انطلاق المؤتمر الصحفي مع نظيره الألباني بقصر الاتحادية إنّه أصدر توجيهاته للحكومة بالتوجه الفوري لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين.

وتوعد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بحسابٍ عسير “للمقصرين والمهملين”.