لحظة الانفجار بمحطة مصر
لحظة الانفجار بمحطة مصر
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لحظات مرعبة وثّقتها كاميرا مراقبة لحادث القطار بمحطة مصر.. النيران التهمت الركاب

By وطن
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أظهر مقطع فيديو، اللحظات الأولى للإصطدام المروّع للقطار في محطة رمسيس وسط ، وانفجار خزان وقود أحد القطارات ما أدّى لمقتل 25 قتيلًا و40 مصابًا.

من زاوية أخرى.. شاهد لحطة ارتطام قطار محطة مصر وانفجاره

من زاوية أخرى.. شاهد لحطة ارتطام قطار محطة وانفجاره

Posted by ‎جريدة الشروق – Shorouk News‎ on Wednesday, February 27, 2019
مشاهد مرعبة … لحظة الانفجار في #محطة_مصر برمسيس

مشاهد مرعبة … لحظة الانفجار في #محطة_مصر برمسيس

Posted by ‎مركز إعلام القدس‎ on Wednesday, February 27, 2019

ويُظهر الفيديو كتلة لهب هائلة، نتجت عن الإصطدام وانفجار خزّان الوقود، فيما ظهر المتواجدون في المحطة وهم يحاولون الهروب، وقد طالت بعضهم النار.

من جهته، قال رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، قبيل انطلاق المؤتمر الصحفي مع نظيره الألباني بقصر الاتحادية إنّه أصدر توجيهاته للحكومة بالتوجه الفوري لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين.

وتوعد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بحسابٍ عسير “للمقصرين والمهملين”.

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