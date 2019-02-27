قطر تستبق الجلسة السرية للكونجرس لحسم قضية خاشقجي بهذه التصريحات عن جريمة القرن

دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، السعودية إلى التعاون مع لجنة التحقيق التي أنشأتها الأمم المتحدة للنظر في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، عن أن الكونغرس يستعد لعقد “جلسة سرية” لحسم مصير العقوبات الأمريكية على السعودية، بسبب مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والحرب على اليمن.

وشدد وزير الخارجية القطري في مقابلة مع صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، على ضرورة محاسبة المتورطين في الجريمة المرتكبة بالقنصلية السعودية في إسطنبول، وقال إنه من الخطأ التعامل مع المعارضة السياسية بتنفيذ جرائم.

وأوضح الشيخ محمد أنها جريمة وحشية وقال “عائلة خاشقجي تحتاج إلى إجابات، وتحتاج إلى أن تكون قادرة على تحديد ما حدث لأبيهم، يجب أن تكون هناك مساءلة عما حدث، التعامل مع المعارضة السياسية بسلاح الجرائم خطأ”.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت تصريحات عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش رفض فيها التصريح حول طبيعة القرار المرتقب من مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تطبيق عقوبات على السعودية.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: “إدارة ترامب تتواصل معي بصفتي رئيس للجنة، وتنقل لي كافة المعلومات المتعلقة بجريمة مقتل خاشقجي”.

وتابع: “استلمت عدد من التقارير الموجزة حول تلك القضية، وعقدت لقاءات عدة مع البيت الأبيض والخارجية الأمريكية وأجهزة الاستخبارات المختلفة”.

ومضى: “اتخذت إدارة ترامب قرارا جيدا بإعلان 17 مسؤولا عن جريمة مقتل الصحفي السعودي، وفرض عقوبات عليهم، لكن التحقيقات لم تنته بعد”.

واستطرد:”سنعقد جلسة سرية مغلقة، خلال الأسبوع الجاري مع إدارة ترامب، سنحسم خلالها إمكانية تطبيق قانون ماغنيتسكي لتطبيق عقوبات ومحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام في المملكة العربية السعودية.”