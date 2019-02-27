غير متوقّع .. “شاهد” فيديو صادم يكشف السبب الحقيقي لكارثة القطار بـ”محطة مصر”

في مفاجأة جديدة بشأن حادث قطار محطة مصر المروع في القاهرة، كشف فيديو تداولته وسائل إعلام مصرية على نطاق واسع السبب الحقيقي لهذا الحادث وهو شجار وقع بين سائقين بالمحطة.

الفيديو الذي نشرته قناة “اكسترا نيوز” أظهر أن هناك تصادما بسيطا وقع قبل الحادث بدقائق في البداية، بين قاطرتين، حيث انطلق أحد الجرارات مسرعا نحو المحطة التي وقعت بها الحادث الكارثي.

ويظهر في الفيديو وجود قاطرتين، الأولى على الشمال اصطدمت بالأخرى على اليمين، مما دفع سائق القاطرة التي على اليمين والمتسببة في الحادث إلى النزول لمعاينة الأضرار، تاركا القاطرة تعمل، مما أدى إلى توجهها مسرعة نحو المحطة التي وقعت بها الحادثة.

وجاء في بيان النائب العام المصري نبيل صادق، عن سبب الحادث أنّ جرار القطار رقم 2310 تقابل مع جرار آخر أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدى إلى تشابك المسارات، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار المتسبب في الحادث.

وأضاف بيان النائب العام، أن “قائد الجرار ترك قمرة القيادة دون اتخاذ أي إجراءات احترازية، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر، الذي رجع إلى الخلف لفك الاشتباك، مما أدى إلى انزلاق الجرار المعني بالحادث دون قائده وبسرعة عالية، ليصطدم بالمصد الخرساني في نهاية خط السير داخل المحطة، ليقع الحادث”.

وأوضح البيان أن عدد الوفيات وصل إلى 20 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 28 آخرين.

وعلى إثر الكارثة، قدم وزير النقل هشام عرفات استقالته، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبولها.فيما أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة بمحاسبة المتسببين في الحادث الدموي.



