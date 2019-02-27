عزمي بشارة عن كارثة “محطة مصر”: السيسي لا يعتبر المصريين “بشرا” أصلا

علق المفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة على حادث قطار “محطة مصر” المروع، الذي راح ضحيته نحو 30 مصريا وأصيب العشرات، مهاجما رئيس النظام عبدالفتاح السيسي حيث وصفه بـ”المستبد” الذي يعامل المصريين على أنهم ليسوا بشرا.. حسب وصفه.

وقال “بشارة” في تغريدة له على حسابه بتويتر:”المتوقع أن ينكر المستبد الدوس على حقوق الإنسان، لكنه أكده فعنده خلافا لأوروبا أعباء أهم.”

وتابع ملمحا للكارثة المروعة:”مثل ماذا؟ مثل سكة الحديد مثلا؟ المسألة أن الإنسان نفسه بالنسبة له تقليعة أجنبية الرعية ليست بشرا أصلا وكلمة الإنسان نفسها وقاحة وتطاول وتدخل في نفوس الرعايا أفكارا خطيرة.”

المتوقع أن ينكر المستبد الدوس على حقوق الإنسان، لكنه أكده فعنده خلافا لأوروبا أعباء أهم. مثل ماذا؟ مثل سكة الحديد مثلا؟ المسألة أن الإنسان نفسه بالنسبة له تقليعة أجنبية الرعية ليست بشرا أصلا وكلمة الإنسان نفسها وقاحة وتطاول وتدخل في نفوس الرعايا أفكارا خطيرة. — عزمي بشارة (@AzmiBishara) February 27, 2019

وقتل نحو 30 شخصا وأصيب 43 عندما اصطدم جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة اليوم الأربعاء.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن وزير النقل هشام عرفات استقال بعد الحادث. وذكر التلفزيون الرسمي أن السلطات ألقت القبض على سائق القطار.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومأخوذة من كاميرا أمنية داخل (محطة مصر) للقطارات الجرار وهو يدخل مسرعا إلى الرصيف رقم 6 قبل أن يرتطم بمصدات وحاجز في نهايته، ثم يتحول إلى كرة هائلة من اللهب.

وقال شهود إن ركابا يحملون أمتعة هرعوا للنجاة بحياتهم مع انتشار الحريق، بينما كان عدة أشخاص يجرون وقد أمسكت بهم النيران.

وذكرت مصادر أمنية أنه لا يوجد أي مؤشر على أن الحادث متعمد. وقال وزير النقل إن خزان وقود الجرار الذي يعمل بالديزل انفجر.

ولدى مصر واحدة من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديدية في المنطقة وتشيع بها حوادث القطارات. وأسفر حادث تصادم قطارين بمحافظة الاسكندرية عن مقتل أكثر من 40 شخصا عام 2017.

ولطالما شكا المصريون من أن الحكومات المتعاقبة لا تطبق معايير السلامة الأساسية في شبكة السكك الحديدية.