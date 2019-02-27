شيوخ السلاطين اختلفوا.. عادل الكلباني يكفر وسيم يوسف بعد تشكيكه بالسنة النبوية

انتقد إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، الداعية الإماراتي وسيم يوسف إمام مسجد الشيخ زايد، بعد تشكيكه بالسنة النبوية.

وكان وسيم يوسف قد أعلن أن الكتاب الوحيد الذي لا يشك فيه هو القرآن الكريم، موضحا أنه يشك في كل كتاب دونه حتى لو كان صحيح البخاري ومسلم، الامر الذي دفع المفكر والداعية الكويتي أحمد القطان للرد عليه.

المدعو #وسيم_يوسف يشكك في البخاري و مسلم والشيخ القطان يرد عليه pic.twitter.com/aMpNnGtf3P — شمشوم الجبار 70 (@shamshoom70) February 25, 2019

وفي رد واضح على “وسيم يوسف” قال “الكلباني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لا يشك في السنة من كان من أهل الكتاب والسنة!”.

لا يشك في السنة من كان من أهل الكتاب والسنة! — عادل الكلباني (@abuabdelelah) February 26, 2019

وكان “القطان” قد رد على تشكيك وسيم يوسف بالصحيحين قائلا إن ” ما تحدث به “وسيم يوسف قد ذكره الرسول عليه السلام حينما قال:” يوشك رجل شبعان على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله”، موضحا ان وسيم يوسف يقول هذا الكلام، مؤكدا بان هذا الامر خطير.

وأضاف “القطان” ردا على ادعاءات وسيم يوسف مذكرا بحديث النبي عليه السلام الذي قال فيه: “ألا إنني أوتيت القرآن ومثله معه”.

وتحدى “القطان” وسيم يوسف ومن على شاكلته في الماضي والحاضر والمستقبل أن يبينوا في القرآن كم عدد ركعات الصلاة وركعات النفل القبلية والبعدية، مؤكدا انهم لن يستطيعوا تبيانها بدون الأحاديث النبوية المروية في الصحيحين.

كما طالبه بتبيان نصاب الزكاة وتفاصيل الحج وأنواعه، مشددا على عدم استطاعته ذلك، مؤمدا على أن الاحاديث مكملة للقرآن وتحلل ما حلله وتحرم ما حرمه، مؤكدا على أن “الشبهة” التي يبثها وسيم يوسف مردودة عليه.

وتوجه لوسيم يوسف قائلا إن قبلك كثير ممن تم استئجاره للطعن في الكتب الصحاح.