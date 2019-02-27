حادث محطة مصر
حادث محطة مصر
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“شاهد” كيف حاول “بطل” مصري اطفاء أجساد من التهمتم النيران بحادث محطة مصر

By وطن
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رصد مقطع فيديو لحادثة محطة قطارات رمسيس وسط القاهرة، “بطلاً”، انبرى محاولاً إطفاء الضحايا، الذين التهمتهم النيران الناجمة عن انفجار خزان وقود أحد القطارات.

ويظهر في الفيديو شخص يركض حاملا الماء، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين الذين لا حول لهم ولا قوة.

ويظهر الشاب ويدعى “وليد مرضي” وهو يساعد البعض ممن اشتعلت النار في أجسادهم وملابسهم.

ونقل موقع “مصراوي” الإخباري المحلي عن مرضي، وهو عامل بالشركة الوطنية لخدمات ركاب قطارات النوم، إنه فوجئ باشتعال النيران في مجند ومواطنين بعد الاصطدام، فهرع محاولا إخماد النيران باستخدام قنينات المياه والأغطية.

وقال العامل لـ”مصراوي”:”النار كانت بتشوي الناس، ومفكرتش غير إني أطفيهم”.

ولفت العامل إلى أنه تمكن مع زملاء له في الشركة، وخاصة زميل له يدعى محمد رمضان، في إنقاذ أكثر من 10 مواطنين اشتعلت بهم النيران.

وبدوره قال رمضان للموقع ذاته، إن الجرار اصطدم بحائط مبنى السكة الحديد، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا من ركاب قطار متوقف على رصيف مجاور وبعض الموظفين.

مشاهد مرعبة للحظة الانفجار في #محطة_مصر

مشاهد مرعبة للحظة الانفجار في #محطة_ برمسيس .. النار التهمت المتواجدين!

Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Wednesday, February 27, 2019

ووافق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، على استقالة وزير النقل هشام عرفات على خلفية المروع. بينما أصدر الرئيس المصري ، توجيهاته للحكومة بمحاسبة المتسببين في الحادث الدموي .

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