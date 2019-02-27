“شاهد” عزمي مجاهد أراد أن يثبت ولائه للنظام فأصبح مثار سخرية:” السيسي هدية من الله للكرة الأرضية”

بعد أيام من وصفه بحكيم العالم، عاد الإعلامي المصري المقرب من الأجهزة الأمنية السيادية عزمي مجاهد، ليواصل تطبيله الفائق للخيال، واصفا الرئيس عبد الفتاح السيسي هدية السماء للكرة الأرضية.

وخلال تقديمه برنامج “إنفراد” المذاع على قناة “الرافدين+”، قال “مجاهد” إن كلمة “السيسي” في القمة العربية الأوروبية عن أحكام الإعدام، قضت على حقبة الظلم التي وضعها الأعداء ضد العرب وأزالت سيف الظلم الغربي من على رقابهم، بحسب قوله.

وأضاف “مجاهد”، أن حديث السيسي رفع الدول العربية لعنان السماء ونقلها من مرحلة الصد والدفاع عن النفس ضد الإدعاءات والشائعات لمرحلة الند بالند، متابعًا: “الرئيس السيسي مش هدية من السماء فقط لمصر ولكنه للكرة الأرضية والله العظيم”.

وزعم أن ما حققته مصر من فوائد عبر إقامة القمة العربية الأوروبية لم يتحقق على مدار التاريخ.

وسخر الاعلامي الفلسطيني ورئيس تحرير صحيفة “وطن” نظام المهداوي من مدى نفاق “عزمي مجاهد”، بالقول :” إن كان هناك طبيبا نفسيا يستطيع أن يفسر كيف تصل النفس البشرية لمثل هذا المستوى من الذل والإنحطاط “.

وأضاف المهداوي:” أما من عالم نفس يوضح لنا كيف ممكن أن تصل النفس البشرية إلى أدنى درجات الخضوع والنفاق والذل والإنحطاط والقذارة؟”.

#عزمي_مجاهد : #السيسي هدية من السماء لسكان الكرة الأرضية

أما من عالم نفس يوضح لنا كيف ممكن أن تصل النفس البشرية إلى أدنى درجات الخضوع والنفاق والذل والإنحطاط والقذارة؟ #مصر pic.twitter.com/WSYB613ORE — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) February 26, 2019

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قدم تبريرا مثيرا لأحكام الإعدام التي نفذها النظام في مصر مؤخرا، حينما اعتبرها من “الثقافة العربية”.

وهاجم السيسي خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام “قمة شرم الشيخ”؛ الإنتقادات الأوربية لأحكام الإعدام التي يرتكبها النظام ضد المعارضين، والتي كان آخرها تنفيذ الإعدام في حق 9 اتهموا بقتل النائب العام الأسبق هشام بركات، زاعما أن حكم الإعدام هو من “ثقافة المنطقة العربية”، والتي تستدعي إصدار أحكام رادعة، لتهدئة أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية في مصر.

وجزّأ “السيسي” مفهوم الإنسانية والأخلاق حينما خاطب الأوربيين قائلا: “لنا أخلاقنا وانسانيتنا التي تناسب مجتمعنا، ولكم أنتم أخلاقكم وانسانيتكم التي تناسبكم” مطالبا باحترام الفروقات.