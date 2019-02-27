“شاهد” سعودية ترفع الأثقال في الشارع وسط المارة وما حدث صادم!

تداول ناشطون بموقع التواصل مقطعا صادما أثار جدلا واسعا لفتاة سعودية تستعد لرفع أثقال وذلك أمام حشد كبير من الحضور الذي قام بتشجيعها بحماس.

وكشف المقطع عن النتيجة الصادمة والموقف المحرج الذي تعرضت له الفتاة حيث لم تنجح في رفع وزن الحديد وسقطت وسط ذهول الحاضرين وأسرع الشباب لإنقاذها على الفور.

وش اللي حادك على القيام بفعل مايتناسب مع دينك ولا أنوثتك ولا قدراتك البدنية ولا فطرتك ؟!!



الله يهديك ويهدي جميع شباب وبنات المسلمين للحق. pic.twitter.com/uRAYhZkHxc — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) February 26, 2019

واستنكر العديد من النشطاء دخول السعوديات في هذه النشاطات منذ إلغاء محمد بن سلمان هيئة الأمر بالمعروف وفتح المملكة على “البحري”.. حسب وصفهم.

الكاتب السعودي محمد اليحيا علق قائلا:”وش اللي حادك على القيام بفعل مايتناسب مع دينك ولا أنوثتك ولا قدراتك البدنية ولا فطرتك ؟!!”

وش اللي حادك على القيام بفعل مايتناسب مع دينك ولا أنوثتك ولا قدراتك البدنية ولا فطرتك ؟!!



الله يهديك ويهدي جميع شباب وبنات المسلمين للحق. pic.twitter.com/uRAYhZkHxc — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) February 26, 2019

وعلق آخر بقوله:”من أقوال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله”

من أقوال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه🌹

لقد أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله — Gold (@Gold98049626) February 26, 2019

وتشهد المملكة حالة من الانفلات الأخلاقي وظهور مشاهد غير لائقة كانت نادرا ما تحدث في المملكة، منذ إعلان ابن سلمان رؤيته وتضيقه على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإطلاق هيئة الترفيه لاستقدام الراقصات والفنانين للمملكة.