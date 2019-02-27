شاهد| القبض على إعلامية مصرية كانت تحاول الهرب بعد نشر فيديو جنسي لها مع خالد يوسف!

في تطورٍ جديد، لقضية “فضيحة الفيديوهات الإباحية”، المنسوبة للمخرج المصري المعروف خالد يوسف، ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي، القبض على الإعلامية رنا هويدي، قبل محاولتها الهروب خارج البلاد، بتهمة التورط في مقطع فيديو جنسي ضمن ذات القضية .

وكشفت مصادر أمنية أنه أثناء إنهاء الإعلامية المصرية، مذيعة فضائية ”إم بي سي“ سابقًا، إجراءات سفرها للخارج، تم القبض عليها، لتصبح خامس سيدة متورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

وجاء قرار القبض على رنا هويدي، بناء على أمر من النيابة العامة بإحضارها، حيث تم ضبطها وبحوزتها مبلغ مالي.

وتحرر بحقها المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة من أجل مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت هويدي تحاول الهرب والخروج من مصر بعدما علمت بإصدار أمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، لكن قوات الأمن تمكنت من ضبطها وبحوزتها مبالغ مالية كبيرة.