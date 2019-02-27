“أزمة المليارات” تهدد دبي بكارثة.. ديونها تخطت ما يعادل نصف إنتاجها المحلي الإجمالي

سلط تقرير لمجلة “فوربس” الضوء على أزمة الديون الحالكة في إمارة دبي بالإمارات، والتي تقدر بالمليارات خلال المدى المنظور.

الخبير الاقتصادي “سيمون كونستابل” كاتب التقرير قال إن المستثمرين في الخليج بحاجة إلى مراقبة، إذ تقترب أزمة الديون في دبي.

وجاء في تقرير صدر مؤخرًا عن شركة كابيتال إيكونوميكس المالية ومقرها لندن: “بعد عقد من تفاقم الأزمة ، لم تنته مشكلات ديونها”، في إشارة إلى أزمة 2009.

في الواقع، يقول الكاتب، إن الأزمة قد تبدأ الآن فقط. قبل عقد من الزمان عانت دبي من كارثة شبه كاملة خلال الأزمة المالية العالمية. فعندما احتاجت دبي إلى خطة إنقاذ ضخمة، قدمها بنك أبو ظبي الوطني إلى جانب البنك المركزي الإماراتي، ومقرهما في أبوظبي.

وكان الهدف من خطة الإنقاذ هذه تهدئة المستثمرين الذين كانوا غير مرتاحين بشأن حقيقة أن بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي بدأت بالتخلف عن سداد ديونها. لقد افترض هؤلاء المستثمرون أن جميع شركات العقارات مضمونة من قبل دبي.

وبعبارة أخرى، يعتقد المستثمرون أنهم سيحصلون على أموالهم من الحكومة إذا فشلت الشركات. قد يتذكر مراقبو السوق أنه خلال الأزمة المالية، قامت حكومة الولايات المتحدة أيضًا بإنقاذ اثنتين من شركاتها التي ترعاها الحكومة والتي ساعدت في دعم سوق الرهن العقاري.

وسرعان ما تم تقديم القروض إلى دبي، لذا وافقت حكومة أبوظبي والبنك المركزي الإماراتي على تقديم قروض بقيمة 20 مليار دولار لمدة خمس سنوات أخرى. لسوء الحظ ، فإن إعادة جدولة القروض لا تحل مشكلة دبي. لا يزال هناك تأثير طويل الأمد يمكن أن يعصف بنصف قيمة اقتصاد دبي بأكمله.

وجاء في تقرير كابيتال إيكونوميكس أن “ديون دبي للقروض العقارية تصل إلى 60 مليار دولار ، أي ما يعادل 50 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدبي ، ونحو نصف هذا المبلغ من المتوقع أن ينضج في السنوات الثلاث المقبلة”.

بعبارة أخرى ، يكون لدى شركات العقار فاتورة بحوالي 30 مليار دولار مستحقة خلال 36 شهرًا القادمة. ويزداد الأمر سوءًا، على حد تعبير الكاتب.

تكمن المشكلة في أنه على الرغم من أن عملية إعادة تمويل القروض ستوفر شبكة أمان إذا واجهت الشركات البناء والعقارات مشاكل مالية، فإنها لا تفعل شيئًا على الإطلاق لإصلاح المشكلة الأساسية المتمثلة في ضعف الاقتصاد في دبي بسبب انخفاض أسعار النفط، والانهيار المحتمل في سوق العقارات بسبب الإفراط في البناء. كل هذا يضع الضغوط على الشركات في دبي بما في ذلك الشركات الكبرى، والتي قد تجد صعوبة في دفع الفائدة على القروض المستحقة أو إعادة تمويل تلك الديون.

التباطؤ في التجارة العالمية لم يساعد دبي أيضا. وبطريقة مماثلة لسنغافورة وهونغ كونغ في الشرق الأقصى، وضعت دبي نفسها كمركز تجاري في الخليج، مستفيدة من التدفق في التجارة الدولية. ومع ذلك ، فإن الركود الأخير في التجارة، إلى جانب الحمائية المتزايدة يعني أن أعمال دبي سوف تعاني.

إضافة إلى ذلك، ستضر بيئة الأعمال الرخوة بقدرة الشركات على سداد ديونها. قد يؤدي ذلك إلى أن تكون الحكومة على وشك الحصول على النقد مرة أخرى إذا لم تتمكن تلك الشركات من سداد ديونها أو عدم قدرتها على إعادة تمويلها.

ويستمر تقرير “كابيتال إيكونوميكس” قائلاً: “إن خلفية النمو الضعيف في الخليج ومخاطر القدرة المفرطة بعد معرض العالم 2020 تعني أن إيرادات شركات البناء والعقارات قد تكون أضعف من المتوقع، مما يضر بقدرتهم على خدمة هذه الديون”.

وبعبارة أخرى، ما لم يتغير شيء ما لمساعدة اقتصاد دبي، فإن مشاكل الديون قد تغرق الإمارة، على حد تقدير “سيمون”.