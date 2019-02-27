أحقر “سيلفي” في 2019.. “شاهد” الصورة التي استفزت المصريين بحادث قطار “محطة مصر” المروع

تداول ناشطون بمواقع التواصل في مصر، صورة “سيلفي” فجرت غضبا واسعا لشاب التقط “سيلفي” مع القطار (الجرار) الذي وقع به الحريق صباح اليوم، الأربعاء، لينال بهذه الصورة استياء الكثيرين.

وتظهر الصورة المتداولة على نطاق واسع الشاب “ياسر مدبولي” بحسب ما نقلت وسائل إعلام صاحب الصورة الأشهر في “حادث القطار”، وهو يلتقط “سيلفي” مع القطار المُدمر وهو لا يبالي بينما تفوح رائحة الغاز وتتعالى أصوات البكاء والصراخ، وتظهر علامات الخوف والفزع على وجوه كل من قادته الأقدار إلى الذهاب لـ”محطة مصر” بهذا التوقيت.

انتقادات واسعة طالت ياسر إذ اعتبره المصريون مستفز لا يشعر بمعاناة الناس وآلامهم.

من جانبه رفض ياسر مدبولي كل هذه الاتهامات والانتقادات، مؤكدا أنه لم يفعل ذلك سوى لطمأنة والده قائلا “أنا ساكن قريب من المحطة وبالصدفة كنت معدي سمعت الصوت.. أبويا كلمني قاللي انت فين طمني فقلتله هبعتلك صورتي”.

وعبر “ياسر”، الذي شارك في حمل الجثث حد قوله بحسب حديثه لصحيفة “الوطن”، عن حزنه لوقوع ضحايا جراء هذا الحادث، مشيرا إلى أنه لا يبالي لانتقادات الناس، كما لم يقصد التقاط الصورة أمام القطار وعدم مراعاة لمشاعر أهالي الضحايا والمصابين “ماكنتش قادر أفكر اتصور فين، فاتصورت قدام القطر، وبعد شفت الجثث ماكنتش في وعيي ولا عارف أنا بعمل إيه”، على حد قوله.

وقتل نحو 30 شخصا وأصيب 43 عندما اصطدم جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة اليوم الأربعاء.