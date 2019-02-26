وسيم يوسف شبع من “رز” عيال زايد وشكك في البخاري ومسلم: “بيني وبينكم كتاب الله فقط”

رد المفكر والداعية الكويتي أحمد القطان، على الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، بعد تشكيكه في صحيحي البخاري ومسلم.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطعا لوسيم يوسف يقول فيه إن لديه قناعة بأن الكتاب الوحيد الذي لا يشك فيه هو القرآن الكريم، وأن ما دون ذلك هو موضع شك بالنسبة له حتى صحيحي البخاري ومسلم.

من جانبه، رد “القطان” على تشكيك وسيم يوسف بالصحيحين قائلا إن ” ما تحدث به “وسيم يوسف قد ذكره الرسول عليه السلام حينما قال:” يوشك رجل شبعان على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله”، موضحا ان وسيم يوسف يقول هذا الكلام، مؤكدا بان هذا الامر خطير.

وأضاف “القطان” ردا على ادعاءات وسيم يوسف مذكرا بحديث النبي عليه السلام الذي قال فيه: “ألا إنني أوتيت القرآن ومثله معه”.

وتحدى “القطان” وسيم يوسف ومن على شاكلته في الماضي والحاضر والمستقبل أن يبينوا في القرآن كم عدد ركعات الصلاة وركعات النفل القبلية والبعدية، مؤكدا انهم لن يستطيعوا تبيانها بدون الأحاديث النبوية المروية في الصحيحين.

المدعو #وسيم_يوسف يشكك في البخاري و مسلم والشيخ القطان يرد عليه pic.twitter.com/aMpNnGtf3P — شمشوم الجبار 70 (@shamshoom70) February 25, 2019

كما طالبه بتبيان نصاب الزكاة وتفاصيل الحج وأنواعه، مشددا على عدم استطاعته ذلك، مؤمدا على أن الاحاديث مكملة للقرآن وتحلل ما حلله وتحرم ما حرمه، مؤكدا على أن “الشبهة” التي يبثها وسيم يوسف مردودة عليه.

وتوجه لوسيم يوسف قائلا إن قبلك كثير ممن تم استئجاره للطعن في الكتب الصحاح.