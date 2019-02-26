وسيم يوسف
وسيم يوسف
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وسيم يوسف شبع من “رز” عيال زايد وشكك في البخاري ومسلم: “بيني وبينكم كتاب الله فقط”

By خاص "وطن"
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رد المفكر والداعية الكويتي ، على الداعية الإماراتي المجنس ، بعد تشكيكه في صحيحي البخاري ومسلم.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطعا لوسيم يوسف يقول فيه إن لديه قناعة بأن الكتاب الوحيد الذي لا يشك فيه هو ، وأن ما دون ذلك هو موضع شك بالنسبة له حتى صحيحي البخاري ومسلم.

من جانبه، رد “القطان” على تشكيك وسيم يوسف بالصحيحين قائلا إن ” ما تحدث به “وسيم يوسف قد ذكره الرسول عليه السلام حينما قال:” يوشك رجل شبعان على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله”، موضحا ان وسيم يوسف يقول هذا الكلام، مؤكدا بان هذا الامر خطير.

وأضاف “القطان”  ردا على ادعاءات وسيم يوسف مذكرا بحديث النبي عليه السلام الذي قال فيه: “ألا إنني أوتيت القرآن ومثله معه”.

وتحدى “القطان” وسيم يوسف ومن على شاكلته في الماضي والحاضر والمستقبل أن يبينوا في القرآن كم عدد ركعات الصلاة وركعات النفل القبلية والبعدية، مؤكدا انهم لن يستطيعوا تبيانها بدون الأحاديث النبوية المروية في الصحيحين.

كما طالبه بتبيان نصاب الزكاة وتفاصيل الحج وأنواعه، مشددا على عدم استطاعته ذلك، مؤمدا على أن الاحاديث مكملة للقرآن وتحلل ما حلله وتحرم ما حرمه، مؤكدا على أن “الشبهة” التي يبثها وسيم يوسف مردودة عليه.

وتوجه لوسيم يوسف قائلا إن قبلك كثير ممن تم استئجاره للطعن في الكتب الصحاح.

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