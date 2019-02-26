وزير التغريد الإماراتي أصبح مثار سخرية.. مسؤول قطري لـ”قرقاش: هل فعلتم الدور ياجهابذة السياسة!

تعليقا على زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لإيران ومقابلته المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي وحفاوة الاستقبال التي حظي بها، سخر مدير المكتب الإعلامي بالخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي من وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بعد أن برر إعادة فتح بلاده لسفارتها في دمشق بهدف منع التغول الإيراني.

وقال “الرميحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا بها صورة من تغريدة “قرقاش” التي برر فيها ما فعلته بلاده وصورة أخرى لـ”الأسد” في أحضان “خامنئي” معلقا عليها:” هل فعلتم الدور ياجهابذة السياسة !!؟”.

هل فعلتم الدور ياجهابذة السياسة !!؟ pic.twitter.com/NvpLRntxXD — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) February 25, 2019

وكان “قرقاش” قد برر في ديسمبر الماضي إعادة فتح الإمارات سفارتها بسوريا وإعادة علاقتها مع نظام الأسد، بقوله إن الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي.

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) حينها:” وتسعى الامارات اليوم عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور وأن تكون الخيارات العربية حاضرة وأن تساهم إيجابا تجاه إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري.”

الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي، وتسعى الامارات اليوم عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور وأن تكون الخيارات العربية حاضرة و أن تساهم إيجابا تجاه إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 27, 2018

يشار إلى أمنه وفي أول زيارة إلى إيران منذ اندلاع النزاع السوري قبل نحو ثماني سنوات، التقى الأسد الاثنين في طهران المرشد الأعلى علي خامنئي ونظيره الإيراني حسن روحاني.

وتأتي هذه الزيارة وهي الأولى للأسد الى طهران منذ العام 2010، بعد أسابيع من توقيع البلدين اتفاق تعاون اقتصادي “طويل الأمد”، شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع المصرفي.

ومنذ بدء الحرب السورية في منتصف مارس 2011، قدّمت إيران دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لنظام الأسد.

وبادرت في العام 2011 إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليار دولار، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم جيش النظام السوري في معاركه.