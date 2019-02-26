كتاب “الإمارات” يثير جدلاً واسعاً بمعرض مسقط الدولي.. غير اسم خريطة عُمان للبحرين وحذف قطر من الخليج

تسبب كتاب تابع لدار نشر مصرية بمعرض مسقط الدولي للكتاب 2019 المقام حاليا بسلطنة عمان، بجدل واسع على مواقع التواصل لتلاعبه بخريطة السلطنة ووضع اسم البحرين عليها بالاضافة إلى حذف قطر من الخليج.

وبحسب الصور التي تداولها ناشطون عمانيون، فإن الكتاب الذي يحمل اسم “الإمارات” ويتبع دار الشروق المصرية للنشر، قام فيه الكاتب المصري بتغيير اسم خريطة سلطنة عمان إلى البحرين وحذف اسم قطر بشكل نهائي.

يتبع ..



للعلم والاحاطة



اسم الكتاب ؛ الامارات

اسم دار النشر ؛ الشروق

القسم او الجناح : مصر

المكان : معرض الكتاب الدولي 2019 مسقط#معرض_مسقط_الدولي_للكتاب2019 pic.twitter.com/VMweWMbFm6 — عدنان بن محمد بن عبدالله النصري (@AdnanAlNasri86) February 26, 2019

وهو ما اعتبره ناشطون خطأ فادح وطالبوا السلطات بمتابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة بمراجعة دار الشروق – جناح مصر- كتاب الامارات.

الاخوة في #معرض_الكتاب..تفاجأت بكتاب بأسم الامارات والذي كتب بدار نشر مصرية وكاتب مصري حيث قام بتغيير أسم خريطة سلطنة عمان الى البحرين وهذا خطأ فادح وعليه يرجى متابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة

يرجى مراجعة دار الشروق – جناح مصر- كتاب الامارات#معرض_مسقط_الدولي_للكتاب2019 pic.twitter.com/ae8opCOBk9 — عدنان بن محمد بن عبدالله النصري (@AdnanAlNasri86) February 26, 2019

واحتلت مصر المركز الأول في قائمة الدول المشاركة في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب 2019 من خلال مشاركة 154 من أهم دور النشر والمكتبات المصرية تليها لبنان 81 مشاركة ،ثم سائر البلدان ومن بينها الكويت والسعودية والمملكة المتحدة والجزائر وتونس وتركيا وإيران والمغرب والبحرين وكندا والصين ،وألمانيا وإيطاليا واليابان والسويد وبلغاريا وباكستان.

وكان ناشطون عمانيون قد عبروا عن غضبهم واستيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي، من خريطة “مشوهة” نشرتها دولة الإمارات في متحف “اللوفر” الجديد في أبو ظبي.

لا يمكن الصمت على تجاوزات دولة الامارات للقوانين والاعراف الدولية في نشر خرائط جغرافية ذات حدود مزوّرة في متحاف وطنية ورسمية مملوكة للدولة الامارتية ، لا بد من استدعاء السفير الامارتي واستيضاح ذلك حتى تتضح الامور لدينا جميعاً

تراب ارضنا خط احمر ولا نرتضي من احد حسن النوايا فيه pic.twitter.com/EuatbJKXzI — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) January 21, 2018

وبحسب الخريطة التي وضعتها الإمارات في المتحف، فإنها قامت بضم محافظة مسندم العمانية إلى حدودها، حيث اكد الناشطون أن “تغيير الخرائط لا يعني أن باستطاعتكم سلب الأرض وتغيير الجغرافيا بمزاجكم”.