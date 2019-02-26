“ظريف لا يناسب المرحلة”.. بروفيسور عُماني يكشف “السر” وراء استقالة وزير الخارجية الايراني

اعتبر الأكاديمي العماني والعميد السابق في جامعة السلطان قابوس البروفيسور حيدر اللواتي أن استقالة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف طبيعية في ظل اتجاه المرشد علي خامنئي للتصعيد “ولو سياسيا” مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن “ظريف” غير مدعوم من التيارات الثورية والمتشددة.

وقال “اللواتي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” استقالة ظريف طبيعية حتى لو تراجع عنها”.

واعتبر “اللواتي” أن “ملف السياسة الخارجية سيما في المنطقة ينتقل الى المؤسسة الثورية والامنية والعسكرية وهي في يد المرشد”.

وأضاف:” يبدو ان ايران تتجه لمقابلة التصعيد الامريكي (ولو سياسيا) بالتصعيد وظريف لا تدعمه التيارات المتشددة والثورية ولن يناسب المرحلة!”.

استقالة ظريف طبيعية حتى لو تراجع عنها، فملف السياسة الخارجية سيما في المنطقة ينتقل الى المؤسسة الثورية والامنية والعسكرية وهي في يد المرشد، يبدو ان #ايران تتجه لمقابلة التصعيد الامريكي (ولو سياسيا) بالتصعيد وظريف لا تدعمه التيارات المتشددة والثورية ولن يناسب المرحلة!#رأي

. pic.twitter.com/9gFzxWuzI4 — د. حيدر اللواتي🇴🇲 (@DrAl_Lawati) February 26, 2019

وكان جواد ظريف قد أعلن استقالته من منصبه، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

كما قالت”رويترز”: استقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، معلنا ذلك على “انستغرام”.

وحسب الوكالة قال ظريف على حسابه على “إنستغرام”: “أنا أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال فترة وجودي كوزير للخارجية… أشكر الأمة الإيرانية والمسؤولين”.

وفي اعقاب الاستقالة، أرجع جواد ظريف سبب قراره بالاستقالة إلى تغييبه عن لقاءات رئيس النظام السوري بشار الأسد في طهران مع المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال “ظريف” في تصريحات لموقع “انتخاب” الحكومي إنه “عقب انتشار صور اجتماعات اليوم، لم يعد لجواد ظريف قيمة كوزير الخارجية أمام العالم”.