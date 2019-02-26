شاهين السليطي لـ كاتب إماراتي تمنى انقلابا بالدوحة: قطر درة الخليج “غصبا عنك وعن معزبك شيطان العرب”

شن العميد السابق بالمخابرات القطرية شاهين السليطي، هجوما عنيفا على الكاتب الإماراتي المعروف علي راشد النعيمي رئيس تحرير “العين الإخبارية” بعد تمنيه حدوث انقلاب بقطر على غرار فنزويلا.

ونشر “النعيمي” على صفحته بتويتر في تغريدة رصدتها (وطن) مقطعا مصورا لتحليل سياسي تحت عنوان:” هل تكون قطر هي فنزويلا الخليج؟”

ليلجمه “السليطي” برد ناري قائلا:”ياتررريه. غصباً عنك وعن معزبك #شيطان_العرب قطر هي درة الخليج وتاج الجزيرة العربية.”

وتابع مشيرا للانهيار الاقتصادي في الإمارات:” لكن السؤال الأهم الان ومع بوادر الانهيار الاقتصادي لإمارة دبي ومعارضة الامارات الشمالية لسياسة المعتوه في ابوظبي ومؤشرات التفكك والاستقلال !!فهل تكون الامارات هي الاتحاد السوفييتي في الخليج. عسى”

ياتررريه. غصباً عنك وعن معزبك #شيطان_العرب قطر هي درة الخليج وتاج الجزيرة العربية.

لكن السؤال الأهم الان ومع بوادر الانهيار الاقتصادي لإمارة دبي ومعارضة الامارات الشمالية لسياسة المعتوه في ابوظبي ومؤشرات التفكك والاستقلال !!فهل تكون الامارات هي الاتحاد السوفييتي في الخليج.

عسى https://t.co/rkdcAV9Kko — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) February 26, 2019

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.