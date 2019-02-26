شاهين السليطي
شاهين السليطي
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شاهين السليطي لـ كاتب إماراتي تمنى انقلابا بالدوحة: قطر درة الخليج “غصبا عنك وعن معزبك شيطان العرب”

By خاص "وطن"
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شن العميد السابق بالمخابرات القطرية شاهين السليطي، هجوما عنيفا على الكاتب الإماراتي المعروف علي راشد النعيمي رئيس تحرير “العين الإخبارية” بعد تمنيه حدوث انقلاب بقطر على غرار فنزويلا.

ونشر “النعيمي” على صفحته بتويتر في تغريدة رصدتها (وطن) مقطعا مصورا لتحليل سياسي تحت عنوان:” هل تكون هي فنزويلا ؟”

ليلجمه “السليطي” برد ناري قائلا:”ياتررريه. غصباً عنك وعن معزبك #شيطان_العرب  قطر هي درة الخليج وتاج الجزيرة العربية.”

وتابع مشيرا للانهيار الاقتصادي في :” لكن السؤال الأهم الان ومع بوادر الانهيار الاقتصادي لإمارة دبي ومعارضة الشمالية لسياسة المعتوه في ابوظبي ومؤشرات التفكك والاستقلال !!فهل تكون هي الاتحاد السوفييتي في الخليج. عسى”

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.

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