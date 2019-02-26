بينما زج ببعضهن في السجون.. ابن سلمان يعين أول امرأة للتعليق على مباريات كرة القدم لتحفيز السعوديين

في سابقة غريبة لم تشهدها السعودية من قبل، أكدت وسائل إعلام عن دخول النساء لمضمار التعليق على المباريات الرياضية.

ووفقا لما نشر عبر وسائل الإعلام السعودية المختلفة، فقد تم اختيار هيلة الفراج كأول معلقة رياضية التي من المتوقع أن تبدا مشوارها في التعليق على مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد المقرر إقامتها الجمعة القادمة.

وكانت هيلة الفراج قالت في مداخلة عبر قناة “روتانا”، إنه تم اختيارها ضمن دورة نسائية كروية للتعليق على المباريات في مدينة الخبر شرقي المملكة، وربما تعلق على مباريات في دوري كرة القدم للرجال.

الخطوة، أثارت استياء وسخرية المغردين، مستنكرين هذا التملق لإظهار المملكة بأنها لا تفرق بين الرجال والنساء، مؤكدين أن هذه الخطوة لم يقم بها أي بلد في العالم، مشيرين إلى أن الامر أصبح “مقززا”، على حد وصفهم.

شي مقزز للأمانه الله يستر من الجاي — ماجد الشمري (@n9rawi14) February 25, 2019

الله يفضحكم — MBS 🇸🇦 (@___b52_) February 25, 2019

ايش القرف ذا 🤧🤮 — خلود (@khloudHussin001) February 25, 2019

فاهمين التطور غلط — H.Alanazi (@hamoud722) February 25, 2019

لالا يرحم امكم لا — BAL• (@b_ibal7) February 25, 2019

حتى أوربا ما سوتها….. — ‏﮼صالح،الخرماني (@S_ALKharmani) February 25, 2019

حسبي الله ونعم الوكيل حتى الأجانب ما سووها 😂 — 🇺🇦Khaled (@khaled_337799) February 25, 2019

يععععع مووو كذااااا عاااد — ريـم (@reem10e) February 25, 2019

دا كثييييير والله — ﮼سمعا ﮼وطاعه ﮼سيدي (@bnzabn) February 25, 2019

يشار إلى أن هيلة الفراج تعمل مذيعة في برنامج إذاعي محلي، إضافة إلى عملها مدربة للتواصل الاجتماعي، والتسويق الإلكتروني، علما أنها تحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع.