كيندال جينر
كيندال جينر
حياتنا

النجمة “كيندال جينر” بإطلالة فاضحة في حفل الأوسكار تكشف عن مؤخرتها!!

By وطن
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حضرت نجمة تلفزيون الواقع حفل توزيع الذي أقيم على مسرح الدولبي في .

وظهرت جينر بإطلالة فاضحة، حيث إرتدت فستاناً باللونين الأسود والذهبي تميّز بفتحتين طويلتين عن الجوانب الأمر الذي كشف عن مناطق حساسة من جسدها ولاسيما مؤخرتها.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم العالم، فيما نذكر من أهم الجوائز، جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody للممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك، أفضل فيلم أجنبي وأفضل تصوير سينمائي: الفيلم المكسيكي الدرامي “روما”، وفازت ليدي غاغا بجائزة الأوسكار عن أغنية “شالو” في فيلمها الأخير “A Star Is Born”، والذي أدت فيه دور البطولة إلى جانب زميلها النجم برادلي كوبر.

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