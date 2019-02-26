الفنان السعودي ناصر القصبي يثير جدلاً واسعاً بتغريدة عن صدام حسين وغزو الكويت

تسبب الفنان السعودي ناصر القصبي في جدل واسع بين متابعيه على تويتر، بعد نشره تغريدة تحدث فيها عن صدام حسين وغزو الكويت بالتزامن مع العيد الوطني الكويتي.

وتطرق “القصبي” لموضوع الغزو العراقي للكويت، وقال في تغريدته التي رصدتها (وطن) : “منو أشار على صدام دخول الكويت، وجورج براون كان مستشاراً لصدام في السبعينات”.

وتابع في تغريدته التي فجرت جدلا واسعا:”مخطط من (75) لغزو الكويت، ليش انتظر إلى عام (90)، مكملاً أولاً ما كان رئيس كان يردة الشاة، والشايب (يقصد ح البكر).

وأضاف: “هو اعتقد أن الحرب الإيرانية لا تزيد عن أسبوع، واللي غشه بيها بوختيار”

– منو أشار على صدام دخول الكويت

– جورج براون مستشار صدام في السبعينات

– مخطط من ٧٥ لغزو الكويت ليش انتظر الى عام ٩٠

– اولاً ماكان رئيس كان يردة الشاة و الشايب (يقصد ح البكر) هو أعتقد ان الحرب الايرانيه لاتزيد عن اسبوع واللي غشه بيها بوختيار

ابو عليفه على كيفه

ح علوي برنامج ارشيف — ناصر القصبي (@algassabinasser) February 25, 2019

التغريدة التي أثارت جدلا واسعا بين متابعي القصبي، حيث اعتبرها كثيرون غير مفهومة ومبهمة.

فيما دافع البعض عن القصبي مستغرباً السخرية من التغريدة التي ضمّت معلومات تاريخية من برنامح «أرشيف سياسي» لحسن العلوي.

واستنكر آخرون دخوله بالشأن السياسي ونصحوه بترك السياسة والتركيز في مجاله الفني فقط.