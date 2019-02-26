“استقالة على الانستغرام”.. وزير الخارجية الإيراني كشف سبب استقالته المفاجئة وقال لم يعد لي قيمة

في أعقاب استقالته المفاجئة، أرجع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سبب قراره بالاستقالة إلى تغييبه عن لقاءات رئيس النظام السوري بشار الأسد في طهران مع المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال “ظريف” في تصريحات لموقع “انتخاب” الحكومي إنه “عقب انتشار صور اجتماعات اليوم، لم يعد لجواد ظريف قيمة كوزير الخارجية أمام العالم”.

وكان جواد ظريف قد أعلن استقالته من منصبه، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

كما قالت”رويترز”: استقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، معلنا ذلك على “انستغرام”.

وحسب الوكالة قال ظريف على حسابه على “إنستغرام”: “أنا أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال فترة وجودي كوزير للخارجية… أشكر الأمة الإيرانية والمسؤولين”.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد لاحظت غياب ظريف عن مراسم استقبال رئيس النظام السوري سواء خلال لقاءه مع المرشد خامنئي حيث حضره كبار المسؤولين أو لقاء الأسد بروحاني.

وكان ملفتاً حضور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، في اللقاءين، حيث اعتبر محللون أن هذا يعني أن دفة السياسة الخارجية أصبحت بيد سليماني وبمباركة المرشد بينما تم تهميش ظريف.

وقال مراقبون أن عدم دعوة ظريف للاجتماعات مع الأسد كانت أكبر إهانة له خاصة وأنه يتعرض لضغوط شديدة من قبل المتشددين خلال الآونة الأخيرة.

وانتشرت أنباء في وقت سابق عن نية ظريف لتقديم استقالته بسبب تصاعد الخلافات بين أجنحة النظام حول نتائج الاتفاق النووي، حيث يرى المتشددون أن إيران قدمت تنازلات كبيرة مقابل عدم حصولها على شيء خاصة بعد خروج أميركا من الاتفاق.

كما أن المرشد الإيراني يعارض أية مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة ووصف من يقبلون بعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاعادة التفاوض بأنهم “عملاء وخونة” رداً على تصريحات ظريف التي أعلن فيها استعداد طهران للتفاوض بشروط.