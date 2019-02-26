معرض مسقط الدولي للكتاب
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أول رد من دار النشر المسؤولة عن كتاب “الإمارات” المُسيء لسلطنة عمان.. هذا ما قالته للعمانيين

By خاص "وطن"
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اعتذرت المسؤولة عن كتاب “الإمارات” والذي أثار جدلا واسعا بمعرض مسقط الدولي للكتاب 2019، بعدما غير اسم خريطة السلطنة وأثار غضب العمانيين عن هذا الخطأ وقالت إنه غير مقصود.

وقال محمد خضر، مدير مبيعات دار “الشروق” للنشر والتوزيع والمسؤولة عن الكتاب، في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إن الدار تتقدم بالاعتذار لإدارة ولوزارة الثقافة بسلطنة عمان عن الخطأ المطبعي غير المقصود في خريطة الموجودة في كتاب “الإمارات” الصادر ضمن سلسلة “توتة بنت بطوطة” للأطفال.

وأكد خضر أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الكتاب من السوق.

وسبب كتاب تابع لدار نشر مصرية بمعرض مسقط الدولي للكتاب 2019 المقام حاليا بسلطنة عمان، بجدل واسع على مواقع التواصل لتلاعبه بخريطة السلطنة ووضع اسم البحرين عليها بالاضافة إلى حذف قطر من الخليج.

وبحسب الصور التي تداولها ناشطون عمانيون، فإن الكتاب الذي يحمل اسم “الإمارات” ويتبع دار الشروق المصرية للنشر، قام فيه الكاتب المصري بتغيير اسم خريطة إلى البحرين وحذف اسم قطر بشكل نهائي.

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  1. بنت السلطنه يقول

    يعني انتم ما فتحتم الكتاب بعد طبعه ابد لتكتشفوا الخطأ؟!!
    وإدارة المهرجان كيف وضعها كيف عرض في المعرض؟!!!!!

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