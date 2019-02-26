أول رد من دار النشر المسؤولة عن كتاب “الإمارات” المُسيء لسلطنة عمان.. هذا ما قالته للعمانيين

اعتذرت دار النشر المصرية المسؤولة عن كتاب “الإمارات” والذي أثار جدلا واسعا بمعرض مسقط الدولي للكتاب 2019، بعدما غير اسم خريطة السلطنة وأثار غضب العمانيين عن هذا الخطأ وقالت إنه غير مقصود.

وقال محمد خضر، مدير مبيعات دار “الشروق” للنشر والتوزيع والمسؤولة عن الكتاب، في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إن الدار تتقدم بالاعتذار لإدارة معرض مسقط الدولي للكتاب ولوزارة الثقافة بسلطنة عمان عن الخطأ المطبعي غير المقصود في خريطة الموجودة في كتاب “الإمارات” الصادر ضمن سلسلة “توتة بنت بطوطة” للأطفال.

وأكد خضر أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الكتاب من السوق.

نتقدم بالاعتذار لإدارة معرض مسقط الدولي للكتاب ولوزارة الثقافة بسلطنة عمان عن الخطأ المطبعي غير المقصود في خريطة الموجودة في كتاب "الإمارات" الصادر ضمن سلسلة "توتة بنت بطوطة" للأطفال.. ونؤكد أننا اتخذنا الإجراءات اللازمة لسحب الكتاب من السوق، #معرض_مسقط_الدولي_للكتاب — [email protected] (@mkhedr211gmail1) February 26, 2019

وسبب كتاب تابع لدار نشر مصرية بمعرض مسقط الدولي للكتاب 2019 المقام حاليا بسلطنة عمان، بجدل واسع على مواقع التواصل لتلاعبه بخريطة السلطنة ووضع اسم البحرين عليها بالاضافة إلى حذف قطر من الخليج.

يتبع ..



للعلم والاحاطة



اسم الكتاب ؛ الامارات

اسم دار النشر ؛ الشروق

القسم او الجناح : مصر

المكان : معرض الكتاب الدولي 2019 مسقط#معرض_مسقط_الدولي_للكتاب2019 pic.twitter.com/VMweWMbFm6 — عدنان بن محمد بن عبدالله النصري (@AdnanAlNasri86) February 26, 2019

وبحسب الصور التي تداولها ناشطون عمانيون، فإن الكتاب الذي يحمل اسم “الإمارات” ويتبع دار الشروق المصرية للنشر، قام فيه الكاتب المصري بتغيير اسم خريطة سلطنة عمان إلى البحرين وحذف اسم قطر بشكل نهائي.