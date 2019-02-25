جواد ظريف
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وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يقدم استقالته بشكل مفاجئ ويوجه هذا الاعتذار

By وطن
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في قرار مفاجئ أعلن وزير الخارجية الإيراني استقالته من منصبه، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

كما قالت”رويترز”: استقال وزير الخارجية الإيراني اليوم الاثنين، معلنا ذلك على “انستغرام”.

وحسب الوكالة قال ظريف على حسابه على “إنستغرام”: “أنا أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال فترة وجودي كوزير للخارجية… أشكر الأمة الإيرانية والمسؤولين”.

وأيد مصدر مطلع في الخارجية الإيرانية بتصريح لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية نبأ استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

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