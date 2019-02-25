وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يقدم استقالته بشكل مفاجئ ويوجه هذا الاعتذار

في قرار مفاجئ أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف استقالته من منصبه، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

كما قالت”رويترز”: استقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، معلنا ذلك على “انستغرام”.

وحسب الوكالة قال ظريف على حسابه على “إنستغرام”: “أنا أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال فترة وجودي كوزير للخارجية… أشكر الأمة الإيرانية والمسؤولين”.

وأيد مصدر مطلع في الخارجية الإيرانية بتصريح لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية نبأ استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.