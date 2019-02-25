“هذه قريتها ولا ما قريتها”.. “شاهد” الملك سلمان “نسى” ما قرأه خلال كلمته بالقمة العربية الأوروبية

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لموقف محرج تعرض له العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال إلقائه كلمته في القمة الاوروبية- العربية التي انطلقت بمدينة شرم الشيخ المصرية الاثنين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وبعد أن تلا عدة كلمات من الورقة التي كان يمسك بها، نسي الملك سلمان إن كان قد قرأها أم لا.

وبحسب الفيديو، فقد صمت الملك سلمان قليلا، وسأل أحد مرافقيه إن كان قرأ هذه الجملة أم لا، قائلا: “هذي قريتها ولا ما قريتها”.

وتلعثم الملك سلمان (84 عاما)، قليلا، قبل أن يواصل حديثه بصوت متعب، ولغة ركيكة، وهو ما أثار سخرية ناشطين.

وأعاد ناشطون التذكير بالشائعات المتداولة حول صحة الملك، وإصابته بمرض “الزهايمر”، نظرا للسؤال الذي وجهه لأحد مرافقيه، والذي يظهر من خلاله أنه ينسى ما يقرأ، بحسب ما نقل مغردون.

كينج أوف زهايمر 😊

طبعا #الأوروبين قالوا أبو منشار ميحضرش — Bebo Egypt (@egyptthe007) February 24, 2019

ما شاء الله قمة في البلاغة — Jamila Harb (@jojoharb24) February 24, 2019

ليش عم تظلمو ؟ زلمة قال سلام عليكم بدون ما يطلع عالورقة😑 — بَاْسِلْ💚 (@Basil406182131) February 24, 2019

ليه حدا فهم كلمة من خطابه لو عاملين له دبلجة ترجمة يلاقوله حل عم نتعذب بالقمم 😀

واحلى شيئ السيسي. شكره على كلمته القيمة 😂😂 — خلود صقال (@khloudsak) February 24, 2019

طاح حظك سلمان — سيد عصام الخرسان (@GNViQr91SX6Geno) February 24, 2019