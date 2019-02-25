“هذه قريتها ولا ما قريتها”.. “شاهد” الملك سلمان “نسى” ما قرأه خلال كلمته بالقمة العربية الأوروبية
تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لموقف محرج تعرض له العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال إلقائه كلمته في القمة الاوروبية- العربية التي انطلقت بمدينة شرم الشيخ المصرية الاثنين.
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وبعد أن تلا عدة كلمات من الورقة التي كان يمسك بها، نسي الملك سلمان إن كان قد قرأها أم لا.
وبحسب الفيديو، فقد صمت الملك سلمان قليلا، وسأل أحد مرافقيه إن كان قرأ هذه الجملة أم لا، قائلا: “هذي قريتها ولا ما قريتها”.
وتلعثم الملك سلمان (84 عاما)، قليلا، قبل أن يواصل حديثه بصوت متعب، ولغة ركيكة، وهو ما أثار سخرية ناشطين.
وأعاد ناشطون التذكير بالشائعات المتداولة حول صحة الملك، وإصابته بمرض “الزهايمر”، نظرا للسؤال الذي وجهه لأحد مرافقيه، والذي يظهر من خلاله أنه ينسى ما يقرأ، بحسب ما نقل مغردون.