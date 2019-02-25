كاتب قطري ردا على تصريحات وزير خارجية مصر: قطر دولة ذات سيادة و”إن كنت ناسي نفكرك يا شكري”

رد الكاتب القطري المعروف فهد العمادي، على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري عن الأزمة الخليجية وحصار قطر الجائر.

وصرح “شكري” لقناة “العربية” السعودية اليوم، الاثنين، بقوله إن مصر لم ترصد أي تغيير أو استعداد من قطر للتفاعل مع مطالب دول الحصار.

ليرد عليه “العمادي” بعنف:”قطر دولة مستقلة و ذات سيادة وكرامتها فوق كل اعتبار .. وليست تابعة لأحد ان كنت ناسي نفكرك يا شكري”

قطر دولة مستقلة و ذات سيادة وكرامتها فوق كل اعتبار .. وليست تابعة لأحد

ان كنت ناسي نفكرك يا شكري https://t.co/ce4PN6M4kO — فهد العمادي (@fahedalemadi) February 25, 2019

وكان مصدر في وزارة الخارجية القطرية أكد مقاطعة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للقمة العربية ـ الأوروبية التي انطلق الأحد في مصر بسبب صبيانية النظام المصري المشارك بحصار قطر وخرقه للبروتوكول الرسمي.

وقال المصدر لوكالة “نوفوستي” الروسية: “تلقت قطر دعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. نشعر بالحزن، لكننا لم نندهش من أن الحكومة المصرية استغلت الدعوة كوسيلة لتحقيق الهدف. إن الدعوة الواردة من مصر تنتهك البروتوكول الدولي باللغة والصيغة المستخدمة فيها”.

وأشار إلى أنه خلافاً للدعوات الموجهة إلى رؤساء الدول العربية الأخرى، فإن رسالة قطر لم توجه إلى أميرها وأرسلت إلى السفارة اليونانية في الدوحة بدلاً من البعثة الدائمة لقطر في جامعة الدول العربية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية “الرسالة مصممة على طراز تذكير بالقمة، ولا تتوافق مع الدعوة الرسمية”. ووصف سلوك مصر في بعض هذه الدعوة بـ “غير المهني”.