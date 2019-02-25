مقطع نادر لتطهير وإفتتاح مبنى السفارة العُمانية في الكويت
مقطع نادر لتطهير وإفتتاح مبنى السفارة العُمانية في الكويت
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فيديو نادر.. “شاهد” كيف تمّ تطهير وافتتاح السفارة العُمانية بالكويت أثناء “حرب التحرير”

By وطن
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تزامنا مع احتفال بعيدها الوطني الـ58 وعيد التحرير، تداول ناشطون مقطع فيديو نادر لعملية تطهير وافتتاح في الكويت أثناء “تحرير” الكويت من “الغزو العراقي”.

ووفقا للفيديو فقد تم السيطرة على السفارة العمانية وإعادة افتتاحها ورفع على السلطنة عليها.

يشار إلى ان سفارة سلطنة عمان تعتبر أول سفارة خليجية تم افتتاحها أثناء عملية التحرير.

يشار إلى أن موقف سلطنة عمان اتسم بالوضوح، فأدانت السلطنة في بيان رسمي “الغزو” العراقي لأراضي الكويت وطالبت العراق بالانسحاب الفوري غير المشروط من كامل الأراضي الكويتية وعودة الشرعية إليها.

كما شاركت السلطنة في مؤتمر القمة العربي الطارئ الذي عقد في في أعقاب الاحتلال العراقي للكويت لبحث تطورات الموقف بين القادة العرب ولم تتردد السلطنة في الوقوف إلى جانب الحق الكويتي فأيدت الشرعية الكويتية وطالبت بانسحاب العراق من الكويت فورا دون يد أو شرط.

وانسحب وفد سلطنة عمان مع وفود والكويت وسوريا من اجتماعات المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في 28 أغسطس 1990م بعد مناقشات ساخنة حول مشروع التوصيات الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك، ورفضت سلطنة عمان مع الدول العربية المذكورة مشروع التوصيات الذي تجاهل الإشارة إلى “الغزو” العراقي للكويت.

وتأكيدا لموقفها المؤيد للحق الكويتي العادل قررت سلطنة عمان إرسال قوات عمانية إلى حفر الباطن في التزاما بقرارات درع الجزيرة وإيمانا بدور دول الخليج في ردع العدوان العراقي وإزالته من الكويت بكل الوسائل المتاحة.

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