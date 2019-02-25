فيديو| كلاب تهاجم طفلاً مصرياً وتمزّق جسده في لحظاتٍ مرعبة!

وثّقت كاميرا مراقبة، لحظات مرعبة، لهجوم كلبين على طفل مصريّ “8 سنوات” وتمزيق جسده، بالقاهرة الجديدة.

ويظهر في الفيديو وجود طفلين يقفان أمام منزلهما، وفجأة ظهر كلبا حراسة في الشارع ولاحقا الطفل وهاجماه وقاما بنهش جسده وإصابته في الرأس والوجه وباقي أنحاء الجسم فيما ظهرت إحدى السيدات لإنقاذ الطفل وتبين أنها صاحبة الكلبين.

واصاب الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الغضب، مطالبين بإصدار تشريع يجرم امتلاك كلاب شرسة تضر بالمواطنين وتعرض حياتهم للخطر.



وعلى اثر الواقعة، قررت النيابة العامة ضبط الكلبين وتم إيداعهما بالحجر البيطري لمدة 15 يومًا، وتم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحصهما، وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما، وإذا كانا يعانيان مرضًا من عدمه وعما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.