احتضان فتاة وتقبيلها
احتضان فتاة وتقبيلها
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فيديو| على عينك يا تاجر.. شاب في السعودية يتحرش بفتاة ويحتضنها ويقبّلها رغماً عنها أمام العامة!

By وطن
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تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو جديد لواقعة بفتاة أجنبية، قال متداولوا الفيديو إنها في مدينة جدة وأمام العامة دون أن يحرك أحد ساكناً.

وبينما كانت إحدى الفتيات تنتظر زميلة لها أمام احد محلات الوجبات السريعة عند الباب، فوجئت بشاب يقترب منها ويحتضنها ويقوم بتقبيلها الامر الذي أفزعها وأجبرها على الهرب.

وبحسب الفيديو، فقد أكمل الشاب دخوله للمحل لشراء وجبته دون وكأن شيئا لم يحدث.

المثير أيضا أن المتواجدين في المحل شاهدوا ما فعله بالفتاة دون ان يصدروا أي ردة فعل تجاهه.

واستنكر مغردون ما قام به الشاب، وهاجموا المتواجدين في المحل بسبب عدم اتخاذ أي ردة فعل تجاه الامر.

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