فيديو| على عينك يا تاجر.. شاب في السعودية يتحرش بفتاة ويحتضنها ويقبّلها رغماً عنها أمام العامة!

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو جديد لواقعة تحرش بفتاة أجنبية، قال متداولوا الفيديو إنها في مدينة جدة وأمام العامة دون أن يحرك أحد ساكناً.



وبينما كانت إحدى الفتيات تنتظر زميلة لها أمام احد محلات الوجبات السريعة عند الباب، فوجئت بشاب يقترب منها ويحتضنها ويقوم بتقبيلها الامر الذي أفزعها وأجبرها على الهرب.



وبحسب الفيديو، فقد أكمل الشاب دخوله للمحل لشراء وجبته دون وكأن شيئا لم يحدث.



المثير أيضا أن المتواجدين في المحل شاهدوا ما فعله بالفتاة دون ان يصدروا أي ردة فعل تجاهه.

"التحرش في العلن"

خطط مبس وهيئة الترفيه من التبرج وترويج الرقص والموسيقى و.. لانحلال المجتمع

وصلتنا الى مرحلة أصبحت هذه الأعمال عاديا والأشخاص في المحل كالأصنام دون أي موقف pic.twitter.com/4fvCk0VTxA — د. حنان العتيبي🇸🇦🇵🇸 (@Dr_Utaybi) February 25, 2019

واستنكر مغردون ما قام به الشاب، وهاجموا المتواجدين في المحل بسبب عدم اتخاذ أي ردة فعل تجاه الامر.

قوم هان عليهم دينهم***فاذا بهم على الناس قد هانوا — علاء الدين (@alaaldieen) February 25, 2019

الرجال الموجودين حسبي الله عليهم ناقصين رجوله ، ليتها عطته كف يبرد قلبها — SARA 🌟 (@uxuuyy) February 25, 2019