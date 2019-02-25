مستشار ولي عهد ابو ظبي يتطاول على اردوغان
مستشار ولي عهد ابو ظبي يتطاول على اردوغان
الهدهد

عبد الخالق عبدالله يستنفر دفاعا عن السيسي ويشتم أردوغان لقوله “إنه لا يشرفه الجلوس مع شخص كهذا”

By خاص "وطن"
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شن مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، هجوما عنيفا على بسبب تصريحات الأخير عن رئيس عبدالفتاح السيسي واستنكاره الإعدامات الجائرة بمصر.

“عبدالله” وفي وصلة تطبيل مفضوحة لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي وصفه بأنه “رئيس أكبر دولة عربية” قال إن ما قاله عنه يدل على أنه ليس رجل دولة.

ودون مستشار ابن زايد في تغريدته التي رصدتها (وطن) متطاولا على الرئيس التركي ما نصه:”ما قاله اردغان عن رئيس اكبر دولة عربية استضافت اكبر تجمع عربي وأوروبي يدل انه ليس رجل دولة بل شخص احمق وأهوج وارعن.”

وشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما حادا على رئيس النظام المصري ، على خلفية الإعدامات الأخيرة التي طالت 9 معارضين أدينوا باغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وقال “أردوغان” في مقابلة أجرتها معه قناتا “سي.أن.أن تورك” و”كنال دي” الإخباريتان التركيتان مساء، السبت، إن السيسي منذ تسلمه السلطة في أعدم نظامه 42 شخصا، كان آخرهم تسعة شبان، “وهذا لا يمكن قبوله”.

وأضاف أن “جوابي لمن يسأل: لماذا لا تقابل السيسي؟ أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق”.

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