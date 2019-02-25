سلطنة عمان
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شركة عُمانية تستحوذ على 32% من أسهم شركة إماراتية بـ50 مليون ريال لهذا الهدف

By وطن
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استحوذت شركة “” للخدمات الصناعية في عُمان، على 32% من أسهم شركة الإماراتية.

ووقّعت “مجيس” الاتفاقية التمويلية مع البنك الأهلي بقيمة 45 مليون ريال .

وتهدف “مجيس” للخدمات الصناعية من شراء هذه الحصة في شركة “يوتيكو” الإماراتية البالغة حوالي 50 مليون ريال عماني إلى إيجاد مصدر دخل أفضل لها وتوسعة خدماتها في مختلف المناطق الصناعية بالسلطنة وتبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة المتوفرة لدى الشركة.وفقاً لموقع “أثير

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