“شاهد” ناشطة إماراتية: حضارة “مجان”موجودة عندنا منذ 3000 سنة وكاتبة قطريّة تردّ بسخريّة

سخرت الكاتبة القطرية المعروفة، ابتسام آل سعد، من ادّعاء ناشطة إماراتية، بأنّ حضارة “مجان” العُمانية، كانت موجودة في الإمارات منذ 3000 سنة.

وكانت الناشطة الإمارتية تستعرض في فيديو عبر “سناب شات”، ما تبدو أنها زجاجة عطر تحمل اسم MAJAN باللغة الإنجليزية، زاعمةً أنّ الدولة التي اشترتها منها -وهي على الأرجح من عُمان- تستخدم اسم حضارة “ماجان”، وهي من الأسماء التي اندثرت في الإمارات . حسب قولها

وقابلت الكاتبة القطريّة ادّعاءات الناشطة الإماراتية بسخرية.

وعلّقت على الفيديو بقولها: “آخر تقاليع إمارة أبوظبي المارقة : حضارة ماجان كانت موجودة في الإمارات منذ 3000 سنة ! قصة قصيرة لدولة عمرها أقل من عمر بسكويت أبو الولد”.

آخر تقاليع #إمارة_أبوظبي_المارقة :

حضارة #ماجان كانت موجودة في الإمارات منذ 3000 سنة !

قصة قصيرة لدولة عمرها أقل من عمر بسكويت أبو الولد 😂😆 pic.twitter.com/AQZ9nQulQZ — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد 🇶🇦 (@Ebtesam777) February 25, 2019

وليست هذه المرة الاولى التي يقوم بها إماراتيون بنسب تاريخ وتراث عُماني لأنفسهم.

وكان ناشطون تداولوا صورةً مأخوذةً من إحدى كتب المنهاج الإماراتيّ، ادعت أن حضارة “مجان” إماراتية، وليست عُمانية!.

وتؤكد كتب التاريخ بما لا يدعُ مجالاً للشكّ أن حضارة مجان، عمانية الأصل.