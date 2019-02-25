شاهد| عُمان حزينة .. “الزهراء” تُغادر دنيانا لتلحق برفيقتها “ميسون”

اللهم اجعل #الزهراء_الناصري

ذخراً لوالديها ، وشفيعه لهما يوم القيامه ، اللهم أعظم بها

أجورهما ، وثقل بها موازينهما ، وألحقها بصالح سلف المؤمنين ، واجعلها في كفالة إبراهيم عليه السلام .

إنا لله و إنا إليه راجعون

اللهم أجرهم في مصيبتهم و اخلفهم خيرا منها

اللهم ارزقهم من لدنك صبرا