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شاهد| عُمان حزينة .. “الزهراء” تُغادر دنيانا لتلحق برفيقتها “ميسون”

By وطن
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توفيت اليوم الإثنين، الطفلة العُمانية ، بعد رحلة كفاح خاضتها بشجاعة لمرض السرطان.

وتُعرف “الزهراء” بين العُمانيين بـ””.


والطفلة “الزهراء”، رفيقة الطفلة الراحلة “ميسون الرواحي”، التي حاربت السرطان وتوفيت في ديسمبر الماضي.

ونعى عُمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلة “الزهراء”، سائلين المولى عز وجلّ أن يتغمّدها برحمته، ويلهم ذويها الصبر والأجر.

وكانت “الزهراء” و ميسون” نموذجاً في الصبر يستمد منهما عمانيون الصبر والقوة والعزيمة على تحمل البلاء.

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