شاهد| عُمان حزينة .. “الزهراء” تُغادر دنيانا لتلحق برفيقتها “ميسون”

توفيت اليوم الإثنين، الطفلة العُمانية الزهراء الناصري، بعد رحلة كفاح خاضتها بشجاعة لمرض السرطان.
وتُعرف “الزهراء” بين العُمانيين بـ”محاربة السرطان”.
والطفلة “الزهراء”، رفيقة الطفلة الراحلة “ميسون الرواحي”، التي حاربت السرطان وتوفيت في ديسمبر الماضي.
ونعى عُمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلة “الزهراء”، سائلين المولى عز وجلّ أن يتغمّدها برحمته، ويلهم ذويها الصبر والأجر.
وكانت “الزهراء” و ميسون” نموذجاً في الصبر يستمد منهما عمانيون الصبر والقوة والعزيمة على تحمل البلاء.
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