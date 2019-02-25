“شاهد” علي الجفري جعل مريديه يستقبلونه استقبال الأنصار للنبي بـ”طلع البدر علينا”

شن ناشطون بتويتر هجوما عنيفا على الداعية اليمني المقرب من الإمارات والمُطبل الدائم لأنظمة دول الحصار الحبيب على الجفري، بعد تداول فيديو له أثار جدلا واسعا أثناء استقبال مريديه له.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، أنصار “الجفري” وهم يستقبلونه استقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم وينشدون “طلع البدر علينا”.

الجفري يجعل مريديه يستقبلونه استقبال النبي في فيلم الرسالة ..



لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/et6AlSpYLc — علماء السلطان (@HDMshk) February 25, 2019

المقطع الذي فجر غضب النشطاء تجاه “حبيب” ابن زايد ـ الذي سبق أن زعم بأن عمامته التي يرتديها فوق رأسه يعود سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وسلقوه بألسنة حداد.

قبوري محترق — abe samy (@nmar1976) February 25, 2019

مصدق نفسه هذا الدجال.

سيأتي الجواب من القوي الجبار حتى يزيد في غيه ثم يأخذه أخذ عزيز جبار. — Othman Al-Ahdal (@oalahdal) February 25, 2019

كما يدعم “الجفري” بشدة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وسبق أن دعا له قائلاً: “اللهم أعن أخي الرئيس على ما أقمته عليه، اللهم الهمه الحق بالحق، وأعنه فقد أقمته في موقف يصعب شأنه وحسابه يوم العرض عليك، ويصعب شأن القيام به في دنيا فيها التآمر والغش والأذى والبلاء”.

ويتساءل الكثيرون عن حقيقة هذا الداعية اليمني ولماذا يحظى بمحبة واهتمام الانقلابي السيسي الذي أشاد فيه أكثر من مرة؟.