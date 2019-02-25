“شاهد” عائض القرني يكتب أبيات شعرية في “قبلة” ملك البحرين للعاهل السعودي

في مشهد أثار جدلا واسعا فاجأ رئيس دولة عربية، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واحتضنه من الخلف وسلم عليه بالقمة العربية ـ الأوروبية قبل أن ينتبه له العاهل السعودي وهو على مقعده.
وجاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة من خلف الملك سلمان، وألقى عليه السلام، وبعد انتباه الأخير لشخصية من سلم عليه، حاول النهوض إلا أن ملك البحرين أصر على بقائه جالسا، وقام بتقبيل أنفه وتحدثا لثوان قبل أن يغادر.
واستغل شيخ البلاط الملكي الداعية السعودي المقرب من النظام عائض القرني، هذا المقطع للتطبيل للملك سلمان ونظم فيه قصيدة شعرية بعنوان “يا قمة المجد قد تاهت بك القممُ”.
التغريدة التي تسببت في هجوم عنيف على الشيخ القرني، لتطبيله المفضوح للنظام القمعي حيث أنه لا يترك مناسبة صغيرة أو كبيرة حتى يستغلها لمنافقة آل سعود.
وكانت أعمال قمة قادة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي بدأت اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء من 50 دولة عربية وأوروبية.