“شاهد” عائض القرني يكتب أبيات شعرية في “قبلة” ملك البحرين للعاهل السعودي

في مشهد أثار جدلا واسعا فاجأ رئيس دولة عربية، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واحتضنه من الخلف وسلم عليه بالقمة العربية ـ الأوروبية قبل أن ينتبه له العاهل السعودي وهو على مقعده.

وجاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة من خلف الملك سلمان، وألقى عليه السلام، وبعد انتباه الأخير لشخصية من سلم عليه، حاول النهوض إلا أن ملك البحرين أصر على بقائه جالسا، وقام بتقبيل أنفه وتحدثا لثوان قبل أن يغادر.

واستغل شيخ البلاط الملكي الداعية السعودي المقرب من النظام عائض القرني، هذا المقطع للتطبيل للملك سلمان ونظم فيه قصيدة شعرية بعنوان “يا قمة المجد قد تاهت بك القممُ”.

يا قمة المجد قد تاهت بك القممُ

تشرّفت بسناك العُرب والعجمُ



تاج الزعامة بين الناس تحملهُ

في كفك العز والتاريخ والعلمُ



عفواً "أبا الطيب" المحفوظ قولكم

يرويه (سلمان) والأهوال تزدحمُ



(أنام ملء جفوني عن شواردها

ويسهر الخلق جرّاها ويختصمُ)#عائض_القرني pic.twitter.com/YylXP073zw — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) February 24, 2019

التغريدة التي تسببت في هجوم عنيف على الشيخ القرني، لتطبيله المفضوح للنظام القمعي حيث أنه لا يترك مناسبة صغيرة أو كبيرة حتى يستغلها لمنافقة آل سعود.

وكانت أعمال قمة قادة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي بدأت اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء من 50 دولة عربية وأوروبية.