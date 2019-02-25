“شاهد” المرتزق يوسف علاونة يهاجم المطبل صالح المغامسي:” تلحس بعضك يا شيخ وحدتك وحدة حذائية”

شن الكاتب الأردني يوسف علاونة هجوما عنيفاً على مطبل “ابن سلمان” الأعظم الداعية صالح المغامسي، وذلك في أعقاب عدم رد الاخير على من سأله حول حكم من سب أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لعدم إثارة الفتنة.

وفي مقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، توجه “علاونة” بهجومه على “المغامسي” قائلا له:”تلحس بعضك يا شيخ.. تلحس بعضينك”.

واضاف قائلا إن من يسب أم المؤمنين هو “كلب ابن كلب.. كافر ابن كافر وحقير”.

وتابع هجومه على “المغامسي”:” إنت مو قاضي وانت لا تمثل الامة”، معتبرا مزاعمه حول عدم رغبته في تهديد الوحدة الوطنية هي مجرد “وحدة حذائية” بحسب وصفه.

يوسف علاونة شراب البول اعزكم الله يقول لعالم السلطان المغماسي إلحس بعضك 🤣مع انه هذا محسوب عليهم وهذاك محسوب عليهم أحد يدخل يا شباب 🤣🤣🤣هذا مستوى من يمثل الإعلام السعودي pic.twitter.com/X6w2bIm5Pj — 🌍المحقق العام🌍 (@almuhaqqalaam) February 25, 2019

وكان “المغامسي” قد صرح أنه لا يريد أن يرتكب خطأ ما فعله غيره في حديثهم وتناولهم لـ “حادثة الإفك”، بالطريقة التي تم تناول الحادثة بها على مدى مئات السنين.

وأضاف في برنامج الأبواب المتفرقة علي قناة mbc في رده على أحد المشاهدين، والذي طالبه بالتوضيح والتصريح ، وليس ” التلميح” في حكم من يتهم أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- بارتكاب الفاحشة، أنه في مقام ” دعوة”، وليس ” قضاء”.

وأكد المغامسي في رده على السائل : ” لابد للإنسان أن يكون عاقلا رشيدا في رده على الناس، ولأنه يريد الخير لهم، وأن يترك لهم وقتا لكي يراجعوا كلامه”.

وتابع قائلا : ” لا ينبغي أن أقول قولا ، ثم أطالب الآخرين إما أن يقبلوه، وإما أن يكون حكمهم ( كذا وكذا) في إشارة لمن يقول بتكفير من يرمي أم المؤمنين عائشة بالإفك والبهتان، لأن هذا الأمر تم في قرون فلا يستطيع ” صالح عواد” أو غيره أن يهدمه في لحظة.

وطالب من سأله: هل تريد أن تثبت أن المغامسي مهادن في الحكم ولم يقل مثل ما قال غيره، متسائلا: ” وماذا جنى غيره علي مدار مئات السنين إلا ” عناد القوم” في إشارة منه إلى ” الشيعة”.

واختتم حديثه في رده على السائل أنه ليس في مجلس قضاء أو جلسات خاصة ، ولا يريد ان يرتكب ما ارتكبه غيره من أخطاء ، بل هو ينشر ما أفاء الله عليه من العلم، ويطلب لغيره الرشد والهداية.