“شاهد” الصور التي نشرتها السفارة الأمريكية في قطر ووصفتها بـ”المهيبة”

نشر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في قطر وليام جرانت صورا وصفها بـ”المهيبة” من تدريبات الدفاع الجوي المشتركة بين الولايات المتحدة وقطر.

ووفقا لصور المنشورة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهرت المقاتلة الأمريكية النسر “F-15E” والقاذفة الأمريكية “بي ون بي لانسر” جنباً الى جنب مع طائرات “ميراج 2000” التابعة للقوات الجوية القطرية .

وعلق “جرانت” على الحدث قائلا:” خطوة كبيرة في شراكاتنا العسكرية”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أكد ويليام جرانت أن العلاقات بين قطر وأمريكا الآن أقوى مما كانت عليه في السابق.

وقال “جرانت” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “يقود وزير الخارجية الأمريكي بومبيو الوفد الأمريكي في إفتتاح الحوار الإستراتيجى الأمريكي القطري فى دورته الثانية مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن وزير الخارجية القطرى. العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر الأن، أقوى مما كانت عليه في السابق”.

وانطلق الحوار الاستراتيجي الثاني بين قطر وأمريكا في الدوحة 13 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أكدت الدولتان على عمق وأهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، وعلى رغبتهما في تطوير علاقات التعاون إلى آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وعقب اللقاء، قال وير الخارجية الامريكي مايك بومبيو إن دولة قطر تعتبر صديقاً عظيماً لبلاده، معرباً عن تقديره للعلاقات التي تربط البلدين، مشيراً في هذا الإطار، إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما استضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض العام الماضي، إلى أن هناك أشياء مميزة تحدث في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك التعاون في مجال مكافحة الارهاب ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأشخاص والأمن السيبراني وغيرها من المجالات.

وأوضح أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تعمق العلاقات الثنائية المتبادلة، مشيراً إلى أنه تم التركيز أولا وقبل كل شيء على الشراكة الأمنية والدفاعية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة حول توسيع الوجود الأمريكي في قاعدة العديد الجوية والتي تمت المناقشة حولها العام الماضي، مؤكدا على أهمية هذه القاعدة التي تعتبر مفتاحا مهما للأمن الدفاعي الأمريكي.