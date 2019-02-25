“شاهد” إعلامي تونسي يبارك إعدام السيسي لـ”9″ من المعارضين ويثير جدلاً واسعاً

في واقعة جديدة تعكس كرهه لكل ما هو إسلامي، دافع الإعلامي التونسي المثير للجدل لطفي العماري عن إعدام مصر لتسعة شبان دفعة واحدة قبل أيام، لاتهامهم في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، معربا عن مباركته لما قامت به السلطات المصرية.

واتهم “العماري” في تصريحات لإذاعة “ميد تونس”، الشبان المعدومين بقتل الأبرياء من النساء والأطفال، وأنهم يحملون فكرا يحرض على قتل المسيحيين، ومخالفيهم من المسلمين.

وأضاف أن من تم إعدامهم “هم تقريبا أطفال الرقاب”، في إشارة إلى المدرسة القرآنية التي تحمل اسم “ابن عمر” في منطقة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد.

وتابع أن هذه المدرسة هي نسخة مصغرة موجودة في جميع الدول العربية، والإسلامية.

وحينها، انتقدت منظمة العفو الدولية إغلاق المدرسة، ونقل 42 طالبا يدرسون فيها إلى مركز رعاية الأحداث، وإخضاعهم لـ”فحص شرجي”.

فضائح لطفي العماري ' شهر أنفاق ) تجاوزت الحدود التونسية فأصبحت فضائح عالميةالعماري شامت في إعدام 9 من أبرياء الثورة المصرية و يدعم نظام الخسيسي في مصر ‼ العماري و خلال فيديو نشرته إذاعة "ميد تونس"، اتهم الشبان بقتل الأبرياء من النساء والأطفال، وأنهم يحملون فكرا يحرض على قتل المسيحيين، ومخالفيهم من المسلمين. وأضاف أن من تم إعدامهم "هم تقريبا أطفال الرقاب"، في إشارة إلى المدرسة القرآنية التي تحمل اسم "ابن عمر" في منطقة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد. وتابع أن هذه المدرسة هي نسخة مصغرة موجودة في جميع الدول العربية، والإسلامية. Posted by ‎فخار يكسر بعضه‎ on Sunday, February 24, 2019

يشار إلى أن اسم المدرسة القرآنية برز أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، عندما تلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، بلاغا من هيئة الاتجار بالبشر (مستقلة) عن “استغلال 26 طفلا اقتصاديا وسوء معاملتهم وحملهم لأفكار متشددة”.

وحينها، انتقدت منظمة العفو الدولية إغلاق المدرسة، ونقل 42 طالبا يدرسون فيها إلى مركز رعاية الأحداث، وإخضاعهم لـ”فحص شرجي”.