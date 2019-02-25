“رداحة الإمارات” تسب أردوغان وتصفه بـ”الأمعة”: رخيص يدوس على إنسانية البشر ويسحق كرامتهم

كالجاهل الذي “يهرف بما لا يعرف”، وجدت الكاتبة الإماراتية والملقبة بـ “رداحة الإمارات” مريم الكعبي من فيديو تم تداوله مؤخرا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يوزع أكياس الشاي على مناصريه سببا لمهاجمته واصفة إياه بـ”الإمعة” دون أن تعلم ما يمثله الشاي للأتراك من قدسية.

وقالت الكعبي في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” حالة تقديس الإخوان لأردوغان وشعبه وتاريخه وسياساته الديكتاتورية وممارساته القمعية وظهوره الاستعراضي الرخيص، يستحق أن يتم دراسته في كيفية صناعة وإنتاج الخيال السياسي وتحويل إمعة مثل أردوغان إلى بطل مغوار في عقول الإخوان وضحايا خطابهم المسموم.”

حالة تقديس الأخوان لأردوغان وشعبه وتاريخه وسياساته الديكتاتورية وممارساته القمعية وظهوره الاستعراضي الرخيص، يستحق أن يتم دراسته في كيفية صناعة وإنتاج الخيال السياسي وتحويل إمعة مثل أردوغان إلى بطل مغوار في عقول الأخوان وضحايا خطابهم المسموم. — مريم الكعبي (@maryam1001) February 25, 2019

وأضافت في تدوينة اخرى مشيرة للفيديو المتداول مؤخرا لأردوغان وهو يوزع أكياس الشاي على مناصريه:” حينما يظهر أردوغان بذلك الرخص وهو يدوس على إنسانية البشر ويسحق كرامتهم ويرمي عليهم بأكياس الطعام في صورة فاقت في بشاعتها كل منطق وحس. ويظل هذا الإمعة الذي يدوس على كل القيم الإنسانية والدينية ويهين البشر علانية، تمثال العجوة الذي يحج إليه العقل الجمعي الأخواني ندرك زيف شعاراتهم.”

حينما يظهر أردوغان بذلك الرخص وهو يدوس على إنسانية البشر ويسحق كرامتهم ويرمي عليهم بأكياس الطعام في صورة فاقت في بشاعتها كل منطق وحس.

ويظل هذا الإمعة الذي يدوس على كل القيم الإنسانية والدينية ويهين البشر علانية، تمثال العجوة الذي يحج إليه العقل الجمعي الأخواني

ندرك زيف شعاراتهم. — مريم الكعبي (@maryam1001) February 25, 2019

واعتبرت “الكعبي” أن “الفكر الإخواني الصامت عن مهازل الإمعة التركي أردوغان فكر يؤسس للعبودية بشكلها العصري العبودية التي يرفضونها في أبجديات منهجهم هي التي يصنعونها واقعاً ويفرضونها على أتباعهم. لم نر حالة الانبطاح والتغني بديكتاتور قمعي في العصر الحديث كما نراها مجسدة في علاقة الإخوان بأردوغان”.

الفكر الأخواني الصامت عن مهازل الإمعة التركي أردوغان

فكر يؤسس للعبودية بشكلها العصري

العبودية التي يرفضونها في أبجديات منهجهم

هي التي يصنعونها واقعاً ويفرضونها على أتباعهم.

لم نر حالة الانبطاح والتغني بديكتاتور قمعي في العصر الحديث كما نراها مجسدة في علاقة الأخوان بأردوغان. — مريم الكعبي (@maryam1001) February 25, 2019

وتابعت بقولها:” فقط تخيلوا معي لو أن زعيم أو قائد أو مسئول عربي كان بديلاً عن أردوغان في مشهد رمي الطعام بتلك الطريقة المهينة الذي تسحق قيم الكرامة والإنسانية ستتحول الإمبراطورية الدعائية الإخوانية إلى سهام ورصاص قاتل موجه للإعدام المعنوي والاغتيال الأدبي للشخصية العربية.”

فقط تخيلوا معي

لو أن زعيم أو قائد أو مسئول عربي كان بديلاً عن أردوغان في مشهد رمي الطعام بتلك الطريقة المهينة الذي تسحق قيم الكرامة والإنسانية

ستتحول الإمبراطورية الدعائية الأخوانية إلى سهام ورصاص قاتل موجه للإعدام المعنوي والاغتيال الأدبي للشخصية العربية. — مريم الكعبي (@maryam1001) February 25, 2019

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ظهر مؤخرا وفي إطار الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم وهو يوزع أكياس الشاي على المواطنين في الشوارع في إطار حملة الحزب للانتخابات المحلية.

وبينما السيسي يستضيف أكثر من خمسين من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والأوروبية ويصنع مجداً ،،، كان " أحدهم " يوزع أكياس الشاي المقدس على رعاياه في ديار الخلافة العامرة بالكنافة 😃.هناك فرق في السرعات سيدي الرئيس😂#الخليفة_الأهبل_رزق 😂. Posted by Mohammed Hafez on Sunday, February 24, 2019

يشار إلى أنه في ظل تنوع وسائل الدعاية للانتخابات في تركيا بين الوسائل المطبوعة، والإنتاج التليفزيوني، والمؤتمرات الجماهيرية، يتم استخدام “الشاي” كدلالة رمزية للمزاج الشعبي في دعوة الناخبين للتصويت.

ويعد “الشاي” المشروب الشعبي المقدس لدى الأتراك، ولا يقل أهمية عن الماء، ويعتبرونه من العادات الاجتماعية المحببة الحاضرة في كل الأوقات وجميع المناسبات وعلى كل الموائد ومختلف الوجبات.

ويعتبر الأتراك “الشاي” بطريقة إعداده الخاصة، وطقوس تحضيره التي تختلف عن بقيه الشعوب الأخرى، رمزا للوطنية، ومصدرا أساسيا للانسجام والتوافق سواء كان في المنزل أو العمل أو على المقاهي، كما يعتبرونه وسيلة للتسلية في المتنزهات والرحلات.