دوري عمانتل -مباراة العروبة و صور
دوري عمانتل -مباراة العروبة و صور
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دوري عمانتل .. فيديو| هذا ما قرره رئيس نادي “صور” بعد الهزيمة القاسية على يد “العروبة”

By وطن
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تسببت الهزيمة الساحقة لنادي” صور” العماني بسبعة أهداف مقابل هدف من نظيره ، بموجة غضب لدى مشجعي النادي ومناصريه، الامر الذي أجبر رئيسه على تحمل المسؤولية ولإعلان عن استقالته.

وشهد يوم الاثنين، هزيمة ساحقة لنادي “صور” في بطولة “” بالدور الـ16، وهو ما أثار حالة من الغضب في صفوف مشجعيه.

واستجابةً لنداءات المشجعين، أعلن رئيس مجلس إدارة النادي هلال السناني عن استقالته، متحملا المسؤولية عما حدث، معربا عن تمنيه للنادي بتحقيق الأفضل.


وقال “السناني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قدر الله وما شاء فعل ، خسارة تتحملها الادارة والجهاز الفني واللاعبين “.

وأضاف قائلا:”هذا ما تكلمت عنه قبل يومين وهنا يتوقف كل شي وأعلن رسميا استقالتي”.

واكد “السناني” على أنه “يوجد وقت لتعديل الفريق والمركز والمنافسة في الكأس متى ما كان العمل صحيح”، معربا أيضا عن تمنيه التوفيق للنادي.

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