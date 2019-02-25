بينما كان “بن سلمان” يلتقط صوراً مع الضباط السعوديين في الحد الجنوبي.. هذا ما كان يفعله الحوثيون بجنوده على الجبهات

في أول زيارة له عقب تعيينه نائباً لوزير الدفاع السعودي، التقى خالد بن سلمان، بالقوات السعودية في الحد الجنوبي.

ونشر خالد بن سلمان صوراً من زيارته على حسابه في “تويتر”.

بتوجيهات كريمة من سمو سيدي وزير الدفاع، تشرفت هذا اليوم بزيارة للوحدات القتاليه في الخطوط الأماميه في الحد الجنوبي.

حدودنا آمنه بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم. pic.twitter.com/xJXghPOqHU — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 24, 2019

وفي الوقت الذي كان فيه “بن سلمان” يلتقط صوراً مع ضباط الجيش السعودي في الحدّ الجنوبي، كان الحوثيون يستهدفون القوات السعودية في مدينة “حجة” إلى الشمال الغربي من العاصمة صنعاء، بصاروخ من طراز “زلزال1”.وفقاً لما أوردته قناة “المسيرة”

وأفاد مصدر عسكري حوثي أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة مخلفا قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين.

وقصف مقاتلو الحوثي، ليل الأحد/الاثنين، تجمعات العسكريين السعوديين، في جبهات جيزان، كما تم تدمير آلية عسكرية في نجران.

وأوضح مصدر عسكري لـ”المسيرة نت” أنه تم استهداف تجمعات الجنود السعوديين و”مرتزقتهم” بعدد من القذائف في موقع الحسكول وقبالة جبل قيس موقعةً إصابات.

وكانت قوة الإسناد المدفعي والصاروخي قد شنت، أمس الأحد، قصفا استهدف تجمعات للجيش السعودي في موقع محولة وموقع مستحدث قبالة جبل قيس.

وفي نجران، قالت “المسرة” إن “وحدة الهندسة” دمرت آلية عسكرية سعودية بعبوة ناسفة قبالة السديس، ما أسفر عن مصرع من كان على متنها.

وكانت القوة الصاروخية للحوثيين أطلقت في وقت سابق أمس صاروخًا باليستيًا نوع “بدرP-1” على تجمع للجيش السعودي في معسكر البقع قبالة نجران، حيث قتل وأصيب العشرات. وفقا لتأكيد مصدر عسكري

كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير أربعة أطقم عسكرية محملة بجنود الجيش السعودي بعبوات ناسفة في رشاحة الشرقية وصحراء الأجاشر ومصرع طاقمهما، فيما تم كسر زحفين مكثفين من مسارين على مواقعهم في الطلعة، بالإضافة إلى كسر زحف ثالث في موقع الشبكة رغم مشاركة الطيران الحربي والأباتشي.