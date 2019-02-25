السعودية غاضبة من تهميشها بالقمة العربية الأوروبية.. هذا ما حدث خلال إعلان البيان الختامي ودفع السيسي للتدخل

عبرت السعودية عن غضبها من تهميشها المتعمد بالقمة العربية ـ الأوروبية في مصر، بتقديم اعتراض رسمي على البيان الختامي للقمة التي انعقدت في شرم الشيخ.

وفاجأ وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، باعتراضه على البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية، متسائلًا عن عدد من النقاط قال إنها قدمت للفنيين، لتعديل البيان الختامي المشترك للقمة، ولم تتضمنها النسخة الموزعة على المؤتمرين.

ونقل “السيسي” ملاحظة العساف إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ليردّ بأن نقاطا مقترحة من السعودية والإمارات والبحرين ولبنان، وصلت بالفعل إلى اللجنة الفنية.

وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط: “تلقينا من البحرين والإمارات والسعودية ولبنان تعديلات مقترحة، وتشاورنا مع الطرف الأوروبي الذي فضل بقاء البيان الختامي على صيغته الأولى”.

وأوضح أبو الغيط أن “الجامعة (العربية) والاتحاد الأوروبي، رأوا أن يظل البيان على حالته باعتباره الحد الأدنى من الاتفاقات بين الطرفين، وسنحرص على توزيع هذه المقترحات على الدول في وقت لاحق”.

وهو ما أغضب الوزير السعودي والدول العربية الأخرى التي تقدمت بملحوظات وظهر على تعبيرات وجوههم.

وانطلقت، أمس الأحد، في مدينة شرم الشيخ، المصرية، القمة العربية الأوروبية التي استمرت ليومين، حيث تعد الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كثيف من ممثلي الدول الأوروبية والعربية، يصل بمجمله لحوالي 50 وفدا من الطرفين.

وأعلن السيسي أن القمة القادمة بين الطرفين ستعقد في بروكسل عام 2022.