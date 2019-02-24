وزير الثقافة السعودي أصبح صينياً فجأة.. أطلق تغريدة غريبة أثارت اندهاش الآلاف

أثار وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود جدلا كبيرا، بين السعوديين في أعقاب إطلاقه تغريدة باللغة الصينية، حيث تساءل الكثير من المغردين عن مقصده.

在王储訪問期間，中國語言發展計劃揭曉; 漢語課程納入沙特阿拉伯的教育課程，以加强两國之間的文化和經濟交流。 — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) February 24, 2019

ولم يفهم الكثير من السعوديين التغريدة الغريبة، التي نشرها باللغة الصينية، إلا أنه سارع بعد نشر تلك التغريدة الغريبة بدقائق بنشر ترجمة لها باللغة العربية.

وقال الوزير السعودي في تغريدته: “في خطوة ريادية ومهمة وجديدة يجدر الإشادة بها، تم الاتفاق في إطار زيارة سيدي ولي العهد، البدء في وضع خطة إدراج اللغة الصينية في مناهج الطلبة السعوديين”.

وتابع “سيتم تنفيذ ذلك، تعزيزا للتواصل الثقافي بين البلدين، ولما للصين من أهمية اقتصادية وشراكة استراتيجية مع المملكة”.

في خطوة ريادية ومهمة جديدة يجدر الإشادة بها، تم الاتفاق في إطار زيارة سيدي ولي العهد، البدء في وضع خطة إدراج اللغة الصينية في مناهج الطلبة السعوديين؛ تعزيزًا للتواصل الثقافي بين البلدين، ولما للصين من أهمية اقتصادية وشراكة استراتيجية مع المملكة#ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) February 24, 2019

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أصدر قرارا عاجلا، وذلك بالتزامن مع زيارته إلى الصين، بالبدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.

وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد جاءت هذه الخطوة في السعي لتعزير علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات والأصعدة.

ووصل محمد بن سلمان إلى الصين، يوم الخميس 21 فبراير / شباط، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ضمن جولة آسيوية بدأها الأحد الماضي، وشملت باكستان والهند، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قبل أن يعود أمس السبت.