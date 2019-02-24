هكذا هنأ العُمانيون أشقاءهم الكويتيين بمناسبة الأعياد الوطنية
هنّأ سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، أميرَ الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت.
جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها السلطان للشيخ “الصباح”، أعرب فيها عن “أطيب تهانيه وصادق تمنياته لسموّه بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة على سموّه وعلى الشعب الكويتي الشقيق وقد تحقّق له المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورقيّ وازدهار”.
أما على موقع “تويتر”، فقد دشّن مغرّدون عمانيون وسم عمانيون_يهنئون_الكويت لتهنئة أشقائهم الكويتيين بالأعياد الوطنية، ورصدت “وطن” جانباً من تلك التغريدات.