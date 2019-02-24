هكذا هنأ العُمانيون أشقاءهم الكويتيين بمناسبة الأعياد الوطنية

هنّأ سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، أميرَ الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها السلطان للشيخ “الصباح”، أعرب فيها عن “أطيب تهانيه وصادق تمنياته لسموّه بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة على سموّه وعلى الشعب الكويتي الشقيق وقد تحقّق له المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورقيّ وازدهار”.

أما على موقع “تويتر”، فقد دشّن مغرّدون عمانيون وسم عمانيون_يهنئون_الكويت لتهنئة أشقائهم الكويتيين بالأعياد الوطنية، ورصدت “وطن” جانباً من تلك التغريدات.

قصيدة مشاعل النور مهداة لشعب دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت.

للشاعرة عزه بنت فيصل الحارثية.

🇴🇲♥🇰🇼 🇴🇲♥🇰🇼

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ﴾

🇴🇲♥🇰🇼 🇴🇲♥🇰🇼#عُمانيون_يهنئون_الكويت #العيد_الوطني_الكويتيhttps://t.co/WVKleo8fBb — أبوحميد الفزاري OMAN 🇴🇲 (@k_Alfazari) February 24, 2019

#عمانيون_يهنئون_الكويت



كل عام والكويت الحبيبه بألف خير

كل عام والكويت تزدهر في أمن ورخاء



حفظ الله الكويت وأهلها في ظل القيادة الحكيمه للشيخ صاحب الأحمد

الله يحفظه ويمد في عمره أعواماً عديده pic.twitter.com/aVMTkhPL7m — وردة العشق (@ZIBGeB6pj5guYme) February 24, 2019

عيدي يا كويت يا دار السلام.. 💙

كل عام والكويت وشعبها بأمان وعز وتقدم، دامت افراحكم يارب 🇰🇼🇴🇲💙#العيد_الوطني_الكويتي#عمانيون_يهنئون_الكويت pic.twitter.com/3lkBnY6erl — ﮼ملاك🇴🇲. (@malako2000) February 24, 2019

من ابناء قابوس الى ابناء الصباح

كل عام والكويت الحبيبة بألف خير #العيد_الوطني_الكويت

#عمانيون_يهنئون_الكويت pic.twitter.com/Cmf7Va6eCc — ايفليانوف🇴🇲 (@Geologist1212) February 24, 2019

خالص التهاني لأشقائنا في دولة #الكويت قيادة وشعبا بمناسبة #العيد_الوطني_الكويتي، متمنين لهم دوام الرفعة والتقدم والرخاء.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/TD977RISi4 — التواصل الحكومي (@Oman_GC) February 24, 2019

الكويت " وطن النهار " شمسه مشرقة بالحب والخير والإنسانية..

حفظ الله الكويت قيادة وشعباً…#العيد_الوطني_الكويتي pic.twitter.com/mLFgSSo9Fh — خميس البلوشي (@khamis7777) February 24, 2019